"Автомобилист" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
Хоккей
 
16:00 16.12.2025
"Автомобилист" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Автомобилист" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Автомобилист" и "Барыс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
РИА Новости Спорт
2025
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
автомобилист, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Автомобилист, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Автомобилист" — "Барыс": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкХоккеисты "Автомобилиста"
Хоккеисты Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. "Автомобилист" и "Барыс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 16 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 17:00
Матч не начался
Автомобилист
:
Барыс
ХоккейАвтомобилистБарысКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
