Клуб РПЛ подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Футбольный клуб "Акрон" подаст претензию к компании-авиаперевозчику из-за задержки вылета на матч против санкт-петербургского "Зенита", сообщили РИА Новости в пресс-службе тольяттинцев.
"Акрон" 6 декабря не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч против "Зенита" из-за решения авиакомпании Red Wings задействовать чартер команды для выполнения задержанного регулярного рейса. Из-за этого самолет с командой на борту совершил посадку на три часа позже запланированного времени. На следующий день тольяттинцы потерпели поражение со счетом 0:2.
"Акрон" получил извинения от авиаперевозчика, но понесенные из-за ситуации с задержкой чартерного рейса дополнительные финансовые расходы это не компенсирует. Клуб будет подавать претензию", - сообщили в пресс-службе тольяттинцев.
"Акрон" ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая девятое место в турнирной таблице (21 очко). Отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге составляет 6 очков. В 19-м туре тольяттинцы 28 февраля на выезде встретятся с "Оренбургом".
