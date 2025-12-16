Рейтинг@Mail.ru
Клуб РПЛ подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:43 16.12.2025 (обновлено: 19:08 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/akron-2062465749.html
Клуб РПЛ подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса
Клуб РПЛ подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Клуб РПЛ подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса
Футбольный клуб "Акрон" подаст претензию к компании-авиаперевозчику из-за задержки вылета на матч против санкт-петербургского "Зенита", сообщили РИА Новости в... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T18:43:00+03:00
2025-12-16T19:08:00+03:00
футбол
акрон (тольятти)
зенит
российская премьер-лига (рпл)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031669715_0:0:1980:1115_1920x0_80_0_0_59685bbab6dfe61aae69717bac880be9.jpg
/20251208/akron-2060518843.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031669715_122:0:1882:1320_1920x0_80_0_0_8a8c87884e1a2d78b608fbe1b4b2bfa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
акрон (тольятти), зенит, российская премьер-лига (рпл), спорт, вокруг спорта
Футбол, Акрон (Тольятти), Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт, Вокруг спорта
Клуб РПЛ подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса

"Акрон" подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки вылета на матч РПЛ

© Соцсети "Акрона"Футболисты "Акрона"
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Соцсети "Акрона"
Футболисты "Акрона". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Футбольный клуб "Акрон" подаст претензию к компании-авиаперевозчику из-за задержки вылета на матч против санкт-петербургского "Зенита", сообщили РИА Новости в пресс-службе тольяттинцев.
"Акрон" 6 декабря не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург на матч против "Зенита" из-за решения авиакомпании Red Wings задействовать чартер команды для выполнения задержанного регулярного рейса. Из-за этого самолет с командой на борту совершил посадку на три часа позже запланированного времени. На следующий день тольяттинцы потерпели поражение со счетом 0:2.
«
"Акрон" получил извинения от авиаперевозчика, но понесенные из-за ситуации с задержкой чартерного рейса дополнительные финансовые расходы это не компенсирует. Клуб будет подавать претензию", - сообщили в пресс-службе тольяттинцев.
"Акрон" ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая девятое место в турнирной таблице (21 очко). Отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге составляет 6 очков. В 19-м туре тольяттинцы 28 февраля на выезде встретятся с "Оренбургом".
Футболист Акрона Марат Бокоев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Акрон" пожалуется в РФС на судейство в матче против "Зенита"
8 декабря, 11:23
 
ФутболАкрон (Тольятти)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    17.12 17:30
    Уралмаш
    ЦСКА
  • Хоккей
    17.12 19:30
    Сочи
    Металлург Мг
  • Волейбол
    17.12 19:00
    Белогорье
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    17.12 19:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Партизан
    Виртус
  • Баскетбол
    17.12 22:30
    Баскония
    Монако
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала