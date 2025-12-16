Клуб РПЛ подаст претензию авиаперевозчику из-за задержки рейса

«

"Акрон" получил извинения от авиаперевозчика, но понесенные из-за ситуации с задержкой чартерного рейса дополнительные финансовые расходы это не компенсирует. Клуб будет подавать претензию", - сообщили в пресс-службе тольяттинцев.