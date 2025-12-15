https://ria.ru/20251215/zvezdy-2062187254.html
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ
Николай Заварухин из екатеринбургского "Автомобилиста" и Андрей Разин из магнитогорского "Металлурга" будут главными тренерами команды Ural Stars на Матче звезд РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T17:17:00+03:00
2025-12-15T17:17:00+03:00
2025-12-15T17:17:00+03:00
хоккей
спорт
екатеринбург
николай заварухин
андрей разин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002022109_0:26:3077:1757_1920x0_80_0_0_cd8ddcda983591bb8e8f496949100a8e.jpg
/20251209/sostavy-2060864119.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002022109_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1fa72db64c9897c27063cae8e1a6b6e6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, екатеринбург, николай заварухин, андрей разин
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Николай Заварухин, Андрей Разин
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ
Заварухин и Разин станут главными тренерами Ural Stars на Матче звезд КХЛ