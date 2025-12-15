Рейтинг@Mail.ru
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ
Хоккей
 
17:17 15.12.2025
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ
Николай Заварухин из екатеринбургского "Автомобилиста" и Андрей Разин из магнитогорского "Металлурга" будут главными тренерами команды Ural Stars на Матче звезд РИА Новости Спорт, 15.12.2025
хоккей
спорт
екатеринбург
николай заварухин
андрей разин
екатеринбург
спорт, екатеринбург, николай заварухин, андрей разин
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Николай Заварухин, Андрей Разин
Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче звезд КХЛ

Заварухин и Разин станут главными тренерами Ural Stars на Матче звезд КХЛ

Девушка из группы поддержки на полуфинальном матче турнира Фонбет КХЛ "Матч Звезд - 2024/2025"
Девушка из группы поддержки на полуфинальном матче турнира Фонбет КХЛ Матч Звезд - 2024/2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Девушка из группы поддержки на полуфинальном матче турнира Фонбет КХЛ "Матч Звезд - 2024/2025". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Николай Заварухин из екатеринбургского "Автомобилиста" и Андрей Разин из магнитогорского "Металлурга" будут главными тренерами команды Ural Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Участники Матча звезд ранее были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.
Логотип Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года
9 декабря, 16:15
 
Хоккей
 
