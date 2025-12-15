https://ria.ru/20251215/tulitsa-2062230482.html
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
Тульская "Тулица" обыграла краснодарское "Динамо" в матче 14-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
