Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений

Встреча в Туле завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:22, 25:11) в пользу домашней команды.

"Тулица" прервала серию из четырех поражений и с шестью победами занимает 10-е место в таблице. "Динамо" проиграло третий матч подряд и с тремя победами идет 13-м.