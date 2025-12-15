Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
Волейбол
 
20:23 15.12.2025
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
Тульская "Тулица" обыграла краснодарское "Динамо" в матче 14-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тульская "Тулица" обыграла краснодарское "Динамо" в матче 14-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Туле завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:22, 25:11) в пользу домашней команды.
"Тулица" прервала серию из четырех поражений и с шестью победами занимает 10-е место в таблице. "Динамо" проиграло третий матч подряд и с тремя победами идет 13-м.
В другом матче дня омская "Омичка" победила дома красноярский "Енисей" со счетом 3-2 (25:17, 27:25, 22:25, 19:25, 15:5).
