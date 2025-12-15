Рейтинг@Mail.ru
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
17:03 15.12.2025
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады
Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Международного... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
спорт
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады

Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады в Италии

© AP Photo / Chris PizzelloМэрайя Кэри
Мэрайя Кэри - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Мэрайя Кэри. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Пятикратная обладательница премии "Грэмми" выступит на стадионе "Сан-Сиро" в Милане 6 февраля.
"Выступление перед зимними Олимпийскими играми станет первым в блестящей карьере Кэри и продолжит традиции Селин Дион и Леди Гаги, которые пели на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже", - говорится в сообщении.
Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.
