Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады
Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщается на сайте Международного... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады в Италии