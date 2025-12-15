Рейтинг@Mail.ru
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
13:45 15.12.2025
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
Будет ли Евгений Плющенко работать с мега-талантом российского фигурного катания 14-летней Еленой Костылевой? Двукратный олимпийский чемпион и тренер рассказал...
2025-12-15T13:45:00+03:00
2025-12-15T13:45:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание)

"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года

© РИА Новости / Коллаж: РИА Новости + из личного архива Елены КостылевойФигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Коллаж: РИА Новости + из личного архива Елены Костылевой
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Будет ли Евгений Плющенко работать с мега-талантом российского фигурного катания 14-летней Еленой Костылевой? Двукратный олимпийский чемпион и тренер рассказал РИА Новости Спорт об оскорблениях со стороны мамы спортсменки и деталях затяжного конфликта.
Я готов работать со своей спортсменкой. И моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой.
Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены.
Мы это терпели и молчали полтора года. Выглядели какими — то терпилами, хотя на нас это точно не похоже. Подчеркну - мы хотели и хотим работать с Леной, но от этой лживой информации ее мамы страдает не только имидж школы, которая точно это не заслужила, но и сама Лена.
Также мы не хотим более видеть и слышать ее жестокое обращение с ребенком на территории, где они у нас проживают, и на нашей ледовой арене. Мы позицию эту донесли.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Елена Костылева
Мама должна срочно поменяться, иначе могут быть очень большие и необратимые проблемы. И они не за горами. Лена не игрушка, она — человек! Еще ребенок, со своими внутренними переживаниями и чувствами, с эмоциями — к тому же в переходный возраст, в 14 лет. Тем более, когда у нее забирают все. Даже последнюю отдушину — шоу, которые она очень любит.

Хочу подтвердить, что спортсменка все еще травмирована. Когда она приехала из Воронежа, непонятно кто и где ее тренировал, и что они вообще там делали на тренировках.
Я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей все еще больно. Полноценно тренироваться спортсменка еще не может. На что мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем.
Фигуристка Елена Костылева (слева) и тренер Екатерина Митрофанова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
26 ноября, 21:03
Был еще один интересный эпизод. На тренировке после возвращения Лены из Воронежа мы катали макет короткой программы. С кем фигуристка там тренировалась, у кого - нам не рассказывали. Узнавали всю информацию только из соцсетей.
В какой-то момент тренировки ко мне подъезжает наш тренер и постановщик Екатерина Борисовна Митрофанова и говорит: "А вы знаете, что Лена катает короткую программу в прошлогоднем варианте?". А как она может катать прошлогодний вариант, если мы его видоизменили и модернизировали?

Подзываю Лену, спрашиваю — почему? На что ребенок мне говорит: "Мне мама сказала катать только так". Спрашиваю — Лен, а как быть? Ответ: "Я не могу ничего сделать, мне мама так сказала". Ну, здорово...

И как здесь быть? Может, тогда мама где-то в другой школе будет сама отвечать за результат?
© Фото : Соцсети фигуристкиЕлена Костылева с родителями
Елена Костылева с родителями - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Соцсети фигуристки
Елена Костылева с родителями
Что касается продолжения работы по УОР (училище олимпийского резерва, которое частично компенсирует расходы академии Плющенко на проживание и тренировочный процесс — прим. РИА Новости). Мы посмотрели с нашими юристами, до конца сезона мы по соглашению с УОР обязаны предоставить спортсменке определенные условия в тренировочном процессе. Так же, как и другим 15 нашим спортсменам, которые выступают как за УОР, так и за "Ангелы Плющенко". Мы это обязаны сделать по закону, а мы законопослушные. Мы это предоставим.

Ну, а как бороться с родительской ложью и клеветой и защитой чести и достоинства, у нас опыт есть. Мы свою правоту привыкли доказывать в судебных органах с вынесением судебного решения. Не наш уровень на заборах и в чатах писать. Зарекался столько раз... Не делай людям добра — не получишь от них зла.

У меня и у жены полное разочарование от этой ситуации. Мы полгода не общаемся с этой мамой. Мы столько души вложили в Лену, реально столько сделали для нее. Закрывали любые вопросы, в том числе и финансовые. До прихода к нам ее знало все-таки ограниченное количество людей.
© VCGЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© VCG
Евгений Плющенко
Много сделали в профессиональном плане. Чемпионкой России она стала с нашим штабом. Увеличили прыжковый контент за сезон с двух до шести ультра-си. Ни разу нашу команду, к слову, не поблагодарили. Ни разу. Ни за один старт.

Есть некое опустошение. Как мне сказали, у предыдущих тренеров, с кем Лена работала — у всех то же самое. Все по итогу плохие и развалили чемпионку всего на свете. Скажу честно, больше, чем с Леной, за свою 8-летнюю карьеру тренера я не занимался ни с одним своим спортсменом. Но маме все было мало, мало, мало... Но что ни делается — все к лучшему.

В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу.
© Фото : Социальные сети Ирины КостылевойМама фигуристки Елены Костылевой Ирина
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Социальные сети Ирины Костылевой
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина
Самое смешное — когда она мне это все под дверью моей раздевалки орала. Провоцировала. Я даже охране нашей говорил — ее не трогать, пусть проорется. Главное чтобы ребенок шоу докатал. Все наши спортсмены, родители и организаторы из Белоруссии в шоке. Нам стоило больших трудов, чтобы ее не выгнали с арены за ее поведение на шоу.

Безусловно, жаль менять Лену на шоу, я знаю, каким ударом будет или уже стала эта новость для нее. Забрали последнюю отдушину у девочки. У нас никогда не было таких маленьких прим в шоу, но Яна в нее поверила — и не ошиблась. Стопроцентное попадание в образ. И тоже, кстати, никто не оценил. Вообще все воспринималось как должное и с лютой неблагодарностью.

Завтра — послезавтра команда шоу будет принимать решение по замене. Мы все очень устали, это очень отвлекает от работы, и в целом перестаешь верить в человеческую благодарность и человеческие ценности.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Загитова шокировала откровенным видом: чемпионка опять взбесила людей
5 декабря, 20:55
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
