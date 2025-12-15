"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года

Будет ли Евгений Плющенко работать с мега-талантом российского фигурного катания 14-летней Еленой Костылевой? Двукратный олимпийский чемпион и тренер рассказал РИА Новости Спорт об оскорблениях со стороны мамы спортсменки и деталях затяжного конфликта.

Я готов работать со своей спортсменкой. И моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой.

Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены.

Мы это терпели и молчали полтора года. Выглядели какими — то терпилами, хотя на нас это точно не похоже. Подчеркну - мы хотели и хотим работать с Леной, но от этой лживой информации ее мамы страдает не только имидж школы, которая точно это не заслужила, но и сама Лена.

Также мы не хотим более видеть и слышать ее жестокое обращение с ребенком на территории, где они у нас проживают, и на нашей ледовой арене. Мы позицию эту донесли.

Мама должна срочно поменяться, иначе могут быть очень большие и необратимые проблемы. И они не за горами. Лена не игрушка, она — человек! Еще ребенок, со своими внутренними переживаниями и чувствами, с эмоциями — к тому же в переходный возраст, в 14 лет. Тем более, когда у нее забирают все. Даже последнюю отдушину — шоу, которые она очень любит.



Хочу подтвердить, что спортсменка все еще травмирована. Когда она приехала из Воронежа, непонятно кто и где ее тренировал, и что они вообще там делали на тренировках.

Я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей все еще больно. Полноценно тренироваться спортсменка еще не может. На что мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем.

Был еще один интересный эпизод. На тренировке после возвращения Лены из Воронежа мы катали макет короткой программы. С кем фигуристка там тренировалась, у кого - нам не рассказывали. Узнавали всю информацию только из соцсетей.

В какой-то момент тренировки ко мне подъезжает наш тренер и постановщик Екатерина Борисовна Митрофанова и говорит: "А вы знаете, что Лена катает короткую программу в прошлогоднем варианте?". А как она может катать прошлогодний вариант, если мы его видоизменили и модернизировали?



Подзываю Лену, спрашиваю — почему? На что ребенок мне говорит: "Мне мама сказала катать только так". Спрашиваю — Лен, а как быть? Ответ: "Я не могу ничего сделать, мне мама так сказала". Ну, здорово...



И как здесь быть? Может, тогда мама где-то в другой школе будет сама отвечать за результат?

© Фото : Соцсети фигуристки Елена Костылева с родителями © Фото : Соцсети фигуристки Елена Костылева с родителями





Ну, а как бороться с родительской ложью и клеветой и защитой чести и достоинства, у нас опыт есть. Мы свою правоту привыкли доказывать в судебных органах с вынесением судебного решения. Не наш уровень на заборах и в чатах писать. Зарекался столько раз... Не делай людям добра — не получишь от них зла.



© VCG Евгений Плющенко © VCG Евгений Плющенко

Много сделали в профессиональном плане. Чемпионкой России она стала с нашим штабом. Увеличили прыжковый контент за сезон с двух до шести ультра-си. Ни разу нашу команду, к слову, не поблагодарили. Ни разу. Ни за один старт.



Есть некое опустошение. Как мне сказали, у предыдущих тренеров, с кем Лена работала — у всех то же самое. Все по итогу плохие и развалили чемпионку всего на свете. Скажу честно, больше, чем с Леной, за свою 8-летнюю карьеру тренера я не занимался ни с одним своим спортсменом. Но маме все было мало, мало, мало... Но что ни делается — все к лучшему.



В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу.

© Фото : Социальные сети Ирины Костылевой Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина © Фото : Социальные сети Ирины Костылевой Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина