"Орала под дверью": Плющенко рассказал о провокациях мамы Костылевой

"Что ни делается - все, наверное, к лучшему, - сказал Плющенко. - В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу. Самое смешное - когда она (мать фигуристки - прим. ред.) мне это все под дверью моей раздевалки орала. Провоцировала. Я даже охране говорил: ее не трогайте, пусть проорется. Главное - чтобы ребенок шоу докатал. Все наши спортсмены, организаторы из Белоруссии - все в шоке. Нам стоило больших трудов, чтобы ее не выгнали с арены за ее поведение на шоу".