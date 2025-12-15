Рейтинг@Mail.ru
"Орала под дверью": Плющенко рассказал о провокациях мамы Костылевой
12:43 15.12.2025
"Орала под дверью": Плющенко рассказал о провокациях мамы Костылевой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил РИА Новости, что мать фигуристки Елены Костылевой пыталась провоцировать его во время шоу в Минске. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), спорт
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Спорт
"Орала под дверью": Плющенко рассказал о провокациях мамы Костылевой

Плющенко сообщил, что мать Костылевой провоцировала его на шоу в Минске

Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Коллаж: РИА Новости + из личного архива Елены Костылевой
МИНСК, 15 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил РИА Новости, что мать фигуристки Елены Костылевой пыталась провоцировать его во время шоу в Минске.
Шоу проходило в минувшие выходные, Елена Костылева, тренирующаяся в академии "Ангелы Плющенко", исполнила в нем одну из главных ролей. По ходу представления мать 14-летней фигуристки - Ирина Костылева - сообщила в соцсетях, что ее дочь больше не будет принимать участия в ледовых спектаклях Плющенко.
"Что ни делается - все, наверное, к лучшему, - сказал Плющенко. - В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу. Самое смешное - когда она (мать фигуристки - прим. ред.) мне это все под дверью моей раздевалки орала. Провоцировала. Я даже охране говорил: ее не трогайте, пусть проорется. Главное - чтобы ребенок шоу докатал. Все наши спортсмены, организаторы из Белоруссии - все в шоке. Нам стоило больших трудов, чтобы ее не выгнали с арены за ее поведение на шоу".
Ранее Плющенко сообщил, что готов продолжать работу с фигуристкой, но больше не может коммуницировать с ее мамой. Он также отметил, что по соглашению с училищем олимпийского резерва (УОР), к которому в том числе приписана Елена Костылева, "Ангелы Плющенко" обязаны предоставлять спортсменке определенные тренировочные условия до конца текущего сезона. По словам Плющенко, его школа сдержит договоренности.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Ложь слушать не готовы": Плющенко сделал заявление по работе с Костылевой
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)Спорт
 
