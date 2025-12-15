"Ложь слушать не готовы": Плющенко сделал заявление по работе с Костылевой

МИНСК, 14 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что готов продолжать тренировать чемпионку России среди юниоров по фигурному катанию Елену Костылеву, но не готов сотрудничать и пересекаться с ее матерью Ириной.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко не намерен продолжать сотрудничество с Костылевой в тренировочном плане по причине поведения матери спортсменки. В эти выходные фигуристка выступила в шоу Плющенко "Спящая красавица" в Минске.

"В Минске мы сделали одну тренировку, - рассказал Плющенко. - Она попрыгала четверной тулуп, сальхов. Все прошло хорошо, Лена довольная. У нас хороший контакт - как был, так и остался. Я готов работать со своей спортсменкой, и моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой".

« "Мы не готовы слушать эту ложь и клевету, - обратил внимание тренер. - Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены".

Плющенко отметил, что в любом случае доработает с Костылевой до конца сезона. "Что касается продолжения работы по УОР: мы посмотрели с нашими юристами - до конца сезона мы по соглашению с УОР обязаны предоставить спортсменке определенные условия в тренировочном процессе. Так же, как и другим 15 нашим спортсменам, которые выступают как и Лена, как за УОР, так и за "Ангелы Плющенко". Мы это обязаны сделать по закону, а мы законопослушные. Мы это предоставим", - добавил специалист.