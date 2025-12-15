Рейтинг@Mail.ru
12:15 15.12.2025
"Ложь слушать не готовы": Плющенко сделал заявление по работе с Костылевой
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
спорт
вокруг спорта
скандал
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), спорт, вокруг спорта, скандал
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Спорт, Вокруг спорта, скандал
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 14 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что готов продолжать тренировать чемпионку России среди юниоров по фигурному катанию Елену Костылеву, но не готов сотрудничать и пересекаться с ее матерью Ириной.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко не намерен продолжать сотрудничество с Костылевой в тренировочном плане по причине поведения матери спортсменки. В эти выходные фигуристка выступила в шоу Плющенко "Спящая красавица" в Минске.
"В Минске мы сделали одну тренировку, - рассказал Плющенко. - Она попрыгала четверной тулуп, сальхов. Все прошло хорошо, Лена довольная. У нас хороший контакт - как был, так и остался. Я готов работать со своей спортсменкой, и моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой".
«
"Мы не готовы слушать эту ложь и клевету, - обратил внимание тренер. - Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены".
Плющенко отметил, что в любом случае доработает с Костылевой до конца сезона. "Что касается продолжения работы по УОР: мы посмотрели с нашими юристами - до конца сезона мы по соглашению с УОР обязаны предоставить спортсменке определенные условия в тренировочном процессе. Так же, как и другим 15 нашим спортсменам, которые выступают как и Лена, как за УОР, так и за "Ангелы Плющенко". Мы это обязаны сделать по закону, а мы законопослушные. Мы это предоставим", - добавил специалист.
Ранее мать Костылевой заявила, что больше не позволит дочери участвовать в шоу Плющенко. "Безусловно, жаль менять Лену на шоу, я знаю, каким ударом будет или уже стала эта новость для нее. Забрали последнюю отдушину у девочки. У нас никогда не было таких маленьких прим в шоу, но Яна (Рудковская) в нее поверила - и не ошиблась. Стопроцентное было попадание в образ. И тоже, кстати, никто не оценил. Вообще все воспринималось за должное и с лютой неблагодарностью. В ближайшие дни команда шоу будет принимать решение по замене. Мы все очень устали, это очень отвлекает от работы, и в целом перестаешь верить в человеческую благодарность и человеческие ценности", - отметил двукратный олимпийский чемпион.
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Плющенко выдохся? Чемпион решил закончить войну с мамой Лены Костылевой
8 декабря, 20:08
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)СпортВокруг спортаскандал
 
