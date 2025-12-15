"Ложь слушать не готовы": Плющенко сделал заявление по работе с Костылевой

МИНСК, 14 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что готов продолжать тренировать чемпионку России среди юниоров по фигурному катанию Елену Костылеву, но не готов сотрудничать и пересекаться с ее матерью Ириной.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко не намерен продолжать сотрудничество с Костылевой в тренировочном плане по причине поведения матери спортсменки. В эти выходные фигуристка выступила в шоу Плющенко "Спящая красавица" в Минске.
"В Минске мы сделали одну тренировку, - рассказал Плющенко. - Она попрыгала четверной тулуп, сальхов. Все прошло хорошо, Лена довольная. У нас хороший контакт - как был, так и остался. Я готов работать со своей спортсменкой, и моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой".
«
"Мы не готовы слушать эту ложь и клевету, - обратил внимание тренер. - Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены".
Плющенко отметил, что в любом случае доработает с Костылевой до конца сезона. "Что касается продолжения работы по УОР: мы посмотрели с нашими юристами - до конца сезона мы по соглашению с УОР обязаны предоставить спортсменке определенные условия в тренировочном процессе. Так же, как и другим 15 нашим спортсменам, которые выступают как и Лена, как за УОР, так и за "Ангелы Плющенко". Мы это обязаны сделать по закону, а мы законопослушные. Мы это предоставим", - добавил специалист.
Ранее мать Костылевой заявила, что больше не позволит дочери участвовать в шоу Плющенко. "Безусловно, жаль менять Лену на шоу, я знаю, каким ударом будет или уже стала эта новость для нее. Забрали последнюю отдушину у девочки. У нас никогда не было таких маленьких прим в шоу, но Яна (Рудковская) в нее поверила - и не ошиблась. Стопроцентное было попадание в образ. И тоже, кстати, никто не оценил. Вообще все воспринималось за должное и с лютой неблагодарностью. В ближайшие дни команда шоу будет принимать решение по замене. Мы все очень устали, это очень отвлекает от работы, и в целом перестаешь верить в человеческую благодарность и человеческие ценности", - отметил двукратный олимпийский чемпион.