Рейтинг@Mail.ru
"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:14 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/novgorod-2062236226.html
"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T21:14:00+03:00
2025-12-15T21:14:00+03:00
баскетбол
спорт
нижний новгород
автодор
илья карпенков
нижний новгород
бк автодор
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922437451_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_550e5e385410d1950c29cb4e608e1f9b.jpg
/20251214/parma-2061984120.html
нижний новгород
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
баскетбол, нижний новгород, автодор, илья карпенков, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Нижний Новгород, Автодор, Илья Карпенков, Нижний Новгород, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" и прервал серию поражений в Лиге ВТБ

Баскетболист "Нижнего Новгорода" Кейси Шепард
Баскетболист Нижнего Новгорода Кейси Шепард - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Пресс-служба БК "Нижний Новгород"
Баскетболист "Нижнего Новгорода" Кейси Шепард. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 83:80 (23:23, 20:17, 15:16, 25:24). Самым результативным игроком матча стал Малик Ньюмэн из "Автодора", на счету которого 25 очков. В составе хозяев больше всех очков набрали Айзея Вашингтон и Илья Карпенков (по 18).
"Нижний Новгород" прервал серию из четырех поражений и с четырьмя победами располагается на девятой строчке в таблице, "Автодор" проиграл 13-й матч подряд и с двумя победами идет на предпоследнем, 10-м месте.
Баскетболисты БК Парма - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Парма" обыграла "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
14 декабря, 17:11
 
Баскетбол
 
