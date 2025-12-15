https://ria.ru/20251215/novgorod-2062236226.html
"Нижний Новгород" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
нижний новгород
2025
