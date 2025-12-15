Рейтинг@Mail.ru
Глава Федерации скейтбординга России попал в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
08:32 15.12.2025 (обновлено: 08:58 15.12.2025)
Глава Федерации скейтбординга России попал в базу "Миротворца"
Глава Федерации скейтбординга России попал в базу "Миротворца"
Президента Федерации скейтбординга России Илью Вдовина внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
илья вдовин
донецкая народная республика, луганская народная республика, илья вдовин, обсе, скейтбординг, спорт, вокруг спорта
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Илья Вдовин, ОБСЕ, Скейтбординг, Спорт, Вокруг спорта
Глава Федерации скейтбординга России попал в базу "Миротворца"

Президента Федерации скейтбординга РФ Вдовина внесли в базу сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Алексей ФилипповСкейтбордистка на тренировке
Скейтбордистка на тренировке - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президента Федерации скейтбординга России Илью Вдовина внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Вдовин был внесен в базу сайта за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Российский блогер Макс Комикадзе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Российского блогера внесли в базу "Миротворца" после пародий на Зеленского
28 сентября, 17:38
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИлья ВдовинОБСЕСкейтбордингСпортВокруг спорта
 
