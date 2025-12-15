Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
21:23 15.12.2025
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ

Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Макдэвид набрал 10 очков (4 гола + 6 передач) в четырех матчах недели. В одном из них он в 12-й раз в карьере отметился четырьмя результативными передачами.
Второй звездой лига признала голкипера "Детройт Ред Уингз" Джона Гибсона. Он выиграл три матча, в двух из которых отыграл на ноль. В среднем он отражал 97,1% бросков по воротам.
Третьей звездой стал Йоэль Эрикссон Эк из "Миннесоты Уайлд". Нападающий набрал 7 (3+4) очков в четырех встречах.
