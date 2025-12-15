https://ria.ru/20251215/makdevid-2062236907.html
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
