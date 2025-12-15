Плющенко рассказал о травме Костылевой

«

"На тренировке после возвращения Лены из Воронежа мы катали макет короткой программы, - рассказал Плющенко. - С кем фигуристка там тренировалась, у кого - нам не рассказывали. Узнавали всю информацию только из соцсетей. В какой-то момент тренировки ко мне подъезжает наш тренер и постановщик Екатерина Борисовна Митрофанова и говорит: "А вы знаете, что Лена катает короткую программу в прошлогоднем варианте?" А как она может катать прошлогодний вариант, если мы его видоизменили и модернизировали? Подзываю Лену, спрашиваю - почему? На что ребенок мне говорит: "Мне мама сказала катать только так". Спрашиваю - Лен, а как быть? Ответ: "Я не могу ничего сделать, мне мама так сказала". Ну, здорово... И как здесь быть? Может, тогда мама где-то в другой школе будет сама отвечать за результат?"