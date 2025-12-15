Рейтинг@Mail.ru
Плющенко рассказал о травме Костылевой
Фигурное катание
 
12:50 15.12.2025
Плющенко рассказал о травме Костылевой
Плющенко рассказал о травме Костылевой - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Плющенко рассказал о травме Костылевой
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что его ученица Елена Костылева по-прежнему не оправилась от травмы. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
спорт, евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание)
Плющенко рассказал о травме Костылевой

Плющенко заявил, что фигуристка Костылева все еще травмирована

© Фото : KOMAROVA_JULIAЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : KOMAROVA_JULIA
Читать в
MaxДзен
МИНСК, 15 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что его ученица Елена Костылева по-прежнему не оправилась от травмы.
В выходные Костылева выступила в шоу Плющенко "Спящая красавица" в Минске. До этого фигуристка находилась дома в Воронеже, где восстанавливалась после полученной травмы.
«
"Хочу подтвердить, что спортсменка все еще травмирована. Когда она приехала из Воронежа, я предложил Лене покататься и попрыгать лутцы и флипы. На что она сказала, что сейчас ей все еще больно. Полноценно тренироваться спортсменка еще не может. На что мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит. Что на самом деле она ленится, а мы ее расхолаживаем", - сказал Плющенко.
Тренер сообщил, что мама фигуристки продолжает вмешиваться в вопрос выбора программ дочери.
«
"На тренировке после возвращения Лены из Воронежа мы катали макет короткой программы, - рассказал Плющенко. - С кем фигуристка там тренировалась, у кого - нам не рассказывали. Узнавали всю информацию только из соцсетей. В какой-то момент тренировки ко мне подъезжает наш тренер и постановщик Екатерина Борисовна Митрофанова и говорит: "А вы знаете, что Лена катает короткую программу в прошлогоднем варианте?" А как она может катать прошлогодний вариант, если мы его видоизменили и модернизировали? Подзываю Лену, спрашиваю - почему? На что ребенок мне говорит: "Мне мама сказала катать только так". Спрашиваю - Лен, а как быть? Ответ: "Я не могу ничего сделать, мне мама так сказала". Ну, здорово... И как здесь быть? Может, тогда мама где-то в другой школе будет сама отвечать за результат?"
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Орала под дверью": Плющенко рассказал о провокациях мамы Костылевой
Вчера, 12:43
 
Фигурное катание
 
