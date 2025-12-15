Рейтинг@Mail.ru
Президента Федерации дзюдо России внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
00:54 15.12.2025
Президента Федерации дзюдо России внесли в базу "Миротворца"
Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик внесен в базу "Миротворца", сообщается на сайте скандального украинского ресурса. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T00:54:00+03:00
2025-12-15T00:54:00+03:00
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик внесен в базу "Миротворца", сообщается на сайте скандального украинского ресурса.
"Миротворец" обвинил 60-летнего функционера в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения Соловейчика в базу стало участие в форуме "Россия - спортивная держава", который прошел с 5 по 7 ноября в Самаре.
Также за участие в форуме в базу были внесены экс-фигуристка Станислава Константинова, волейболист новокуйбышевской "Новы" Артем Салтанов, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев и глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные граждан, навешивая на них ярлыки по субъективным критериям. Сайт неоднократно подвергался критике, в первую очередь в связи с тем, что ставит под угрозу безопасность попавших в его перечень лиц.
