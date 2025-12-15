https://ria.ru/20251215/dzyudo-2062015263.html
Президента Федерации дзюдо России внесли в базу "Миротворца"
Президента Федерации дзюдо России внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Президента Федерации дзюдо России внесли в базу "Миротворца"
Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик внесен в базу "Миротворца", сообщается на сайте скандального украинского ресурса. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T00:54:00+03:00
2025-12-15T00:54:00+03:00
2025-12-15T00:54:00+03:00
единоборства
спорт
россия
украина
самара
сергей соловейчик
дмитрий андреев
илья вдовин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113948/74/1139487447_0:364:2882:1985_1920x0_80_0_0_64b2ba7fdcf1125cf0d542eabeb8f20b.jpg
https://ria.ru/20251212/baza-2061644902.html
/20250925/baza-2044410428.html
россия
украина
самара
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113948/74/1139487447_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_12ab61149a8d821f6a472de97bfe94fd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, украина, самара, сергей соловейчик, дмитрий андреев, илья вдовин, станислава константинова
Единоборства, Спорт, Россия, Украина, Самара, Сергей Соловейчик, Дмитрий Андреев, Илья Вдовин, Станислава Константинова
Президента Федерации дзюдо России внесли в базу "Миротворца"
Президента Федерации дзюдо России Соловейчика внесли в базу "Миротворца"