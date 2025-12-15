В Госдуме прокомментировали ситуацию с голосованием FIDE по допуску россиян

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости назвал проявлением неуважения по отношению к членам Международной шахматной федерации (FIDE) изменения в решениях по допуску российских шахматистов к международным турнирам с национальными флагом и гимном.

"Здесь надо внимательно изучить первоначальное решение и устав, позволяет ли он переголосование. Ну и нужна активная позиция нашей федерации. Надо навести порядок и отстоять интересы наших спортсменов. Возможность такая есть. Сложно обсуждать это, сидя в Москве, мы не знаем, что там происходит на самом деле. Но скандал серьезный. В моей жизни таких примеров не было ни разу. Думаю, в случае чего через суд можно попытаться оспорить это решение", - добавил собеседник агентства.