В Госдуме прокомментировали ситуацию с голосованием FIDE по допуску россиян

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости назвал проявлением неуважения по отношению к членам Международной шахматной федерации (FIDE) изменения в решениях по допуску российских шахматистов к международным турнирам с национальными флагом и гимном.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.
"Это прежде всего неуважение к членам международной федерации, которые сначала принимают решение, потом (им) говорят, что надо пересмотреть. А потом вообще решают спросить разрешение у МОК, который уже давно все сказал. Есть федерации, которые без оглядки на него принимают решения. Если федерация шахмат - самодостаточная структура, надо внимательно посмотреть, что у них там происходит. Это очень странное решение. Изначально выносится на голосование вопрос о допуске наших спортсменов. После этого принимается решение, потом его пересматривают. Вообще устав позволяет так делать? Кто-то, наверное, позвонил или пригрозил. И после этого происходят такие события, непонятные для нас", - сказал Свищев.
"Здесь надо внимательно изучить первоначальное решение и устав, позволяет ли он переголосование. Ну и нужна активная позиция нашей федерации. Надо навести порядок и отстоять интересы наших спортсменов. Возможность такая есть. Сложно обсуждать это, сидя в Москве, мы не знаем, что там происходит на самом деле. Но скандал серьезный. В моей жизни таких примеров не было ни разу. Думаю, в случае чего через суд можно попытаться оспорить это решение", - добавил собеседник агентства.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.