В Госдуме прокомментировали ситуацию с голосованием FIDE по допуску россиян - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
16:54 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/dopusk-2062181405.html
В Госдуме прокомментировали ситуацию с голосованием FIDE по допуску россиян
спорт
дмитрий свищев
аркадий дворкович
международная федерация шахмат (fide)
международный олимпийский комитет (мок)
шахматы
спорт, дмитрий свищев, аркадий дворкович, международная федерация шахмат (fide), международный олимпийский комитет (мок), шахматы
Спорт, Дмитрий Свищев, Аркадий Дворкович, Международная федерация шахмат (FIDE), Международный олимпийский комитет (МОК), Шахматы
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости назвал проявлением неуважения по отношению к членам Международной шахматной федерации (FIDE) изменения в решениях по допуску российских шахматистов к международным турнирам с национальными флагом и гимном.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
FIDE должна сама принять решение по допуску шахматистов, заявил Карпов
Вчера, 13:06
"Это прежде всего неуважение к членам международной федерации, которые сначала принимают решение, потом (им) говорят, что надо пересмотреть. А потом вообще решают спросить разрешение у МОК, который уже давно все сказал. Есть федерации, которые без оглядки на него принимают решения. Если федерация шахмат - самодостаточная структура, надо внимательно посмотреть, что у них там происходит. Это очень странное решение. Изначально выносится на голосование вопрос о допуске наших спортсменов. После этого принимается решение, потом его пересматривают. Вообще устав позволяет так делать? Кто-то, наверное, позвонил или пригрозил. И после этого происходят такие события, непонятные для нас", - сказал Свищев.
"Здесь надо внимательно изучить первоначальное решение и устав, позволяет ли он переголосование. Ну и нужна активная позиция нашей федерации. Надо навести порядок и отстоять интересы наших спортсменов. Возможность такая есть. Сложно обсуждать это, сидя в Москве, мы не знаем, что там происходит на самом деле. Но скандал серьезный. В моей жизни таких примеров не было ни разу. Думаю, в случае чего через суд можно попытаться оспорить это решение", - добавил собеседник агентства.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Юрист не верит, что CAS отменит возможное решение FIDE по России
Вчера, 10:44
 
СпортДмитрий СвищевАркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Международный олимпийский комитет (МОК)Шахматы
 
