FIDE должна сама принять решение по допуску шахматистов, заявил Карпов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен вмешиваться в решения Международной шахматной федерации (FIDE), поскольку каждая международная федерация вправе самостоятельно определять условия допуска спортсменов к соревнованиям.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.
"Я не понимаю, при чем здесь МОК. Каждая федерация может самостоятельно принимать решения и жить так, как считает нужным. Если здравый смысл сохранился, то решение будет принято (в пользу полного допуска)", - сказал Карпов.
FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании
14 декабря, 20:48