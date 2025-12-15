FIDE должна сама принять решение по допуску шахматистов, заявил Карпов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен вмешиваться в решения Международной шахматной федерации (FIDE), поскольку каждая международная федерация вправе самостоятельно определять условия допуска спортсменов к соревнованиям.