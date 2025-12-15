Дегтярев в метро Москвы поучаствовал в презентации "Олимпийского экспресса"

Презентация проходит в понедельник в столичном электродепо "Аминьевское". Также в ней принимают участие представители Департамента транспорта Москвы и другие почетные гости.

"Полгода поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, нести образовательную и патриотическую функцию, напомнит о победах наших чемпионов, напомнит об истории олимпийского движения. Всего наши чемпионы в советское и российское время завоевали более 2 тысяч медалей. Это уникальная цифра, и, конечно, Россия - бесспорно спортивная держава", - сказал Дегтярев на презентации.

"Зачитаю цитату президента: "Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Но главное - сделать так, чтобы спорт и активный образ жизни стали нормой российского общества. Как сейчас говорится, актуальным трендом". Вот этот актуальный тренд - за спорт и здоровый образ жизни - сегодня и задаем", - добавил министр.