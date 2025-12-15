Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев в метро Москвы поучаствовал в презентации "Олимпийского экспресса" - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
11:49 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/degtyarev--2062089146.html
Дегтярев в метро Москвы поучаствовал в презентации "Олимпийского экспресса"
2025-12-15T11:49:00+03:00
2025-12-15T11:49:00+03:00
михаил дегтярев
спорт
вокруг спорта
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
михаил дегтярев, спорт, вокруг спорта
Михаил Дегтярев, Спорт, Вокруг спорта
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев принял участие в презентации тематического поезда "Олимпийский экспресс", передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Презентация проходит в понедельник в столичном электродепо "Аминьевское". Также в ней принимают участие представители Департамента транспорта Москвы и другие почетные гости.
«
"Полгода поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, нести образовательную и патриотическую функцию, напомнит о победах наших чемпионов, напомнит об истории олимпийского движения. Всего наши чемпионы в советское и российское время завоевали более 2 тысяч медалей. Это уникальная цифра, и, конечно, Россия - бесспорно спортивная держава", - сказал Дегтярев на презентации.
"Зачитаю цитату президента: "Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Но главное - сделать так, чтобы спорт и активный образ жизни стали нормой российского общества. Как сейчас говорится, актуальным трендом". Вот этот актуальный тренд - за спорт и здоровый образ жизни - сегодня и задаем", - добавил министр.
Состав посвящен олимпийским видам спорта. Пассажиры увидят фотографии российских чемпионов, статистику их побед и интересные факты о разных дисциплинах, в том числе недавно вошедших в программу Олимпийских игр.
