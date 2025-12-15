"Баффало Сейбрз" сменил генменеджера

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Кевин Адамс отправлен в отставку с поста генерального менеджера "Баффало Сейбрз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Я хотел бы поблагодарить Кевина за его преданность "Баффало Сейбрз". Он был надежным человеком. Я желаю ему и всей его семье всего наилучшего. Мы не достигли желаемого уровня как организация. Мы стремимся создать конкурентоспособную организацию, которая будет показывать хорошие результаты год за годом", - сказал президент клуба Терри Пегула.
В должности его сменит Ярмо Кекяляйнен, работавший с конца прошлого сезона в клубе старшим советником. На протяжении 12 сезонов финн занимал должность генменеджера в "Коламбус Блю Джекетс" и финском "Йокерите". Также он работал в структуре "Сент-Луис Блюз" и "Оттавы Сенаторз", был ассистентом генменеджера сборной Финляндии на победной Олимпиаде 2022 года.
