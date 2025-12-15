Рейтинг@Mail.ru
"Баффало Сейбрз" сменил генменеджера - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:55 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/buffalo-2062246453.html
"Баффало Сейбрз" сменил генменеджера
"Баффало Сейбрз" сменил генменеджера - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
"Баффало Сейбрз" сменил генменеджера
Кевин Адамс отправлен в отставку с поста генерального менеджера "Баффало Сейбрз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T22:55:00+03:00
2025-12-15T22:55:00+03:00
хоккей
спорт
баффало сейбрз
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833536120_133:0:1858:970_1920x0_80_0_0_7589b645db1f244e1d7f1dec8b3e1a6f.jpg

спорт, баффало сейбрз, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Баффало Сейбрз, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Баффало Сейбрз" сменил генменеджера

Кекяляйнен сменил Адамса в должности генменеджера клуба НХЛ "Баффало Сейбрз"

© Фото : twitterХоккеисты "Баффало Сейбрз"
Хоккеисты Баффало Сейбрз - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : twitter
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Кевин Адамс отправлен в отставку с поста генерального менеджера "Баффало Сейбрз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Я хотел бы поблагодарить Кевина за его преданность "Баффало Сейбрз". Он был надежным человеком. Я желаю ему и всей его семье всего наилучшего. Мы не достигли желаемого уровня как организация. Мы стремимся создать конкурентоспособную организацию, которая будет показывать хорошие результаты год за годом", - сказал президент клуба Терри Пегула.
В должности его сменит Ярмо Кекяляйнен, работавший с конца прошлого сезона в клубе старшим советником. На протяжении 12 сезонов финн занимал должность генменеджера в "Коламбус Блю Джекетс" и финском "Йокерите". Также он работал в структуре "Сент-Луис Блюз" и "Оттавы Сенаторз", был ассистентом генменеджера сборной Финляндии на победной Олимпиаде 2022 года.
Хоккеист Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
Вчера, 21:23
 
ХоккейСпортБаффало СейбрзКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
