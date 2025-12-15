https://ria.ru/20251215/aldonin-2062216875.html
"Обязательно справлюсь": борющийся с болезнью Алдонин записал обращение
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поблагодарил участников турнира в его поддержку, отметив, что надеется справиться с... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поблагодарил участников турнира в его поддержку, отметив, что надеется справиться с поразившей его болезнью, сообщает Telegram-канал "красно-синих".
Ранее стало известно, что у Алдонина
выявлено онкологическое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения в Германии.
«
"Я безумно благодарен каждому из вас, кто принял участие в турнире. Спасибо вам огромное! Это имеет огромное значение для моих близких и для меня. Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь. Самое главное: берегите своих родных и близких", - сказал Алдонин в видеообращении к участникам турнира.
В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.