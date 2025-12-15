"Обязательно справлюсь": борющийся с болезнью Алдонин записал обращение

«

"Я безумно благодарен каждому из вас, кто принял участие в турнире. Спасибо вам огромное! Это имеет огромное значение для моих близких и для меня. Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь. Самое главное: берегите своих родных и близких", - сказал Алдонин в видеообращении к участникам турнира.