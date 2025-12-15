https://ria.ru/20251215/akateva-2062228082.html
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России
Фигуристка Софья Акатьева объяснила снятие с чемпионата России в Санкт-Петербурге проблемами со здоровьем. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фигуристка Софья Акатьева объяснила снятие с чемпионата России в Санкт-Петербурге проблемами со здоровьем.
Ранее в понедельник о снятии Акатьевой
сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Отмечалось, что 18-летняя спортсменка отсутствует в тренировочных группах. Ее заменит Мария Мазур.
"В этом сезоне все идет совсем не так, как мне бы хотелось. И травма, которая появилась в сентябре, все еще беспокоит меня. Много раз я пыталась лечить ее на нагрузках и без. За последние несколько месяцев я три раза меняла коньки, и это давало положительную динамику на какое-то время. За короткий срок я готовилась к соревнованиям, но я все еще не могу полностью набрать форму без боли в стопе", - написала Акатьева в своем Telegram-канале.
"Решения о пропуске турниров в этом сезоне давались мне очень сложно. Я очень мечтаю наконец-то вернуться к тренировочному процессу здоровой и готовиться к соревнованиям. Мечтаю вернуться к зрителям и показывать свои программы. Я сделаю все возможное для своего восстановления и возвращения", - добавила спортсменка.
Акатьева становилась чемпионкой России (сезон-2022/23), фигуристка владеет несколькими видами ультра-си. Она тренируется у Этери Тутберидзе
