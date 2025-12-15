Рейтинг@Mail.ru
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:59 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/akateva-2062228082.html
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России
Фигуристка Софья Акатьева объяснила снятие с чемпионата России в Санкт-Петербурге проблемами со здоровьем. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T19:59:00+03:00
2025-12-15T19:59:00+03:00
фигурное катание
спорт
софья акатьева
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896717544_0:7:3448:1946_1920x0_80_0_0_2937b5b8f8b43b467dedbca576f59197.jpg
/20251215/tarasova-2062226777.html
/20251215/plyuschenko-2062120830.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896717544_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_419016cb4dacf03dc9882753e44aa0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, софья акатьева, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Софья Акатьева, Этери Тутберидзе
Акатьева объяснила снятие с чемпионата России

Фигуристка Акатьева объяснила снятие с чемпионата России проблемами со здоровьем

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСофья Акатьева
Софья Акатьева - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фигуристка Софья Акатьева объяснила снятие с чемпионата России в Санкт-Петербурге проблемами со здоровьем.
Ранее в понедельник о снятии Акатьевой сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Отмечалось, что 18-летняя спортсменка отсутствует в тренировочных группах. Ее заменит Мария Мазур.
Софья Акатьева - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Тарасова заявила, что чемпионат России не "погибнет" без Акатьевой
Вчера, 19:47
"В этом сезоне все идет совсем не так, как мне бы хотелось. И травма, которая появилась в сентябре, все еще беспокоит меня. Много раз я пыталась лечить ее на нагрузках и без. За последние несколько месяцев я три раза меняла коньки, и это давало положительную динамику на какое-то время. За короткий срок я готовилась к соревнованиям, но я все еще не могу полностью набрать форму без боли в стопе", - написала Акатьева в своем Telegram-канале.
"Решения о пропуске турниров в этом сезоне давались мне очень сложно. Я очень мечтаю наконец-то вернуться к тренировочному процессу здоровой и готовиться к соревнованиям. Мечтаю вернуться к зрителям и показывать свои программы. Я сделаю все возможное для своего восстановления и возвращения", - добавила спортсменка.
Акатьева становилась чемпионкой России (сезон-2022/23), фигуристка владеет несколькими видами ультра-си. Она тренируется у Этери Тутберидзе.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
Вчера, 13:45
 
Фигурное катаниеСпортСофья АкатьеваЭтери Тутберидзе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала