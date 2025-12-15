Рейтинг@Mail.ru
19:15 15.12.2025 (обновлено: 19:20 15.12.2025)
Акатьева снялась с чемпионата России, сообщил источник
Акатьева снялась с чемпионата России, сообщил источник
Фигуристка Софья Акатьева не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
спорт, софья акатьева, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Софья Акатьева, Этери Тутберидзе
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Софья Акатьева не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В ноябре фигуристка снялась с этапа Гран-при в Москве из-за последствий повреждения ноги. Отмечается, что 18-летняя спортсменка отсутствует в тренировочных группах. Ее заменит Мария Мазур.
Акатьева является чемпионкой России, фигуристка владеет несколькими видами ультра-си. Она тренируется у Этери Тутберидзе.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
Фигурное катаниеСпортСофья АкатьеваЭтери Тутберидзе
 
