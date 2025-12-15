https://ria.ru/20251215/akateva-2062219133.html
Акатьева снялась с чемпионата России, сообщил источник
Акатьева снялась с чемпионата России, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Акатьева снялась с чемпионата России, сообщил источник
Фигуристка Софья Акатьева не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T19:15:00+03:00
2025-12-15T19:15:00+03:00
2025-12-15T19:20:00+03:00
фигурное катание
спорт
софья акатьева
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988551592_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_e728cbbc15c6495e9b8c70492aae594a.jpg
/20251215/plyuschenko-2062120830.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988551592_15:0:2180:1624_1920x0_80_0_0_f19ea248151d1eb7d0a2a35ac9890be1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, софья акатьева, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Софья Акатьева, Этери Тутберидзе
Акатьева снялась с чемпионата России, сообщил источник
Фигуристка Софья Акатьева снялась с чемпионата России по медпоказаниям