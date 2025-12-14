Агент Захаряна ответил на вопрос о его будущем в клубе после ухода тренера

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Представитель полузащитника испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил РИА Новости, что разговоры о будущем его клиента после отставки главного тренера Серхио Франсиско преждевременны.
Ранее в воскресенье Франсиско был уволен с поста главного тренера "Реал Сосьедад". 46-летний специалист возглавлял клуб из Сан-Себастьяна с июля.
«
"Если нет результата, тренера меняют. Что касается будущего Арсена, о чем сейчас можно говорить, если отставка только произошла? Футболистов покупает клуб, это не решение тренера. Футболисты - актив клуба. Если тренер приходит, что - всю команду менять? Может быть, Кубо не будет подходить под модель нового тренера. Пока это беспредметный разговор", - сказал Голубин.
Вместе с Франсиско "Реал Сосьедад" покинул его ассистент Иосу Ривас. До зимнего перерыва командой будет руководить Ион Ансотеги, работающий во второй команде клуба, и его помощник Иманоль Агиррече.
После 16 туров "Реал Сосьедад" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков. До конца года команде из Сан-Себастьяна предстоит провести два матча - против "Эльденсе" в 1/16 финала Кубка Испании (16 декабря, на выезде) и "Леванте" в 17-м туре Ла Лиги (20 декабря, на выезде).