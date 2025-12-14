Свитов пропустит ближайшие матчи "Авангарда" из-за операции

"Тренер "ястребов" пропустит ближайшие матчи из-за полученного повреждения. На ближайший выезд омичи отправятся без Александра Свитова. После полученной травмы тренеру "Авангарда" предстоит операция. Ориентировочный срок восстановления - середина января. Желаем Александру Николаевичу скорейшего восстановления и возвращения в строй!" - отмечается в заявлении.