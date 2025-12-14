Рейтинг@Mail.ru
Свитов пропустит ближайшие матчи "Авангарда" из-за операции
Хоккей
 
18:52 14.12.2025
Свитов пропустит ближайшие матчи "Авангарда" из-за операции
Свитов пропустит ближайшие матчи "Авангарда" из-за операции - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Свитов пропустит ближайшие матчи "Авангарда" из-за операции
Член тренерского штаба омского "Авангарда" Александр Свитов перенесет операцию и пропустит ближайшие матчи команды, сообщается в Telegram-канале клуба... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
хоккей
спорт
александр свитов
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
/20251212/forvard-2061768260.html
© Фото : официальный сайт ХК "Локомотив" (Ярославль)Александр Свитов
Александр Свитов - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : официальный сайт ХК "Локомотив" (Ярославль)
Александр Свитов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Член тренерского штаба омского "Авангарда" Александр Свитов перенесет операцию и пропустит ближайшие матчи команды, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Характер травмы не раскрывается. Свитов работает в тренерском штабе "Авангарда" с 2022 года. С ноября 2024-го команду возглавляет канадец Ги Буше.
"Тренер "ястребов" пропустит ближайшие матчи из-за полученного повреждения. На ближайший выезд омичи отправятся без Александра Свитова. После полученной травмы тренеру "Авангарда" предстоит операция. Ориентировочный срок восстановления - середина января. Желаем Александру Николаевичу скорейшего восстановления и возвращения в строй!" - отмечается в заявлении.
Свитову 43 года. В период игровой карьеры он выступал за "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", ярославский "Локомотив", а также представлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Коламбус Блю Джекетс". В составе сборной России он стал победителем чемпионата мира 2012 года.
