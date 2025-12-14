https://ria.ru/20251214/santos-2061999779.html
Экс-боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке, пишут СМИ
Экс-боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке, пишут СМИ
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеронимо дос Сантос пропал без вести во время купания в реке Рио-Негро, которая является крупнейшим левым... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеронимо дос Сантос пропал без вести во время купания в реке Рио-Негро, которая является крупнейшим левым притоком Амазонки, сообщает портал Lance.
По информации издания, 45-летний бывший спортсмен вошел в воду около 10 утра в субботу, после чего не всплыл на поверхность. Бразилец зашел в реку в одном из опасных участков, где песок скрывает резкое углубление. Отмечается, что сам боец не умел плавать и, вероятно, попал в "яму" во время ныряния.
Спасательно-поисковые отряды начали поиск бразильца днем в субботу. Тело экс-бойца все еще не найдено.
В активе Дос Сантоса 44 победы и 25 поражений в ММА, также один поединок завершился вничью. На протяжении карьеры он проводил поединки с российскими бойцами Иваном Штырковым
, Александром Емельяненко
и Вячеславом Дациком
.