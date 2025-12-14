Рейтинг@Mail.ru
Экс-боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
20:24 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/santos-2061999779.html
Экс-боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке, пишут СМИ
Экс-боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Экс-боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке, пишут СМИ
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеронимо дос Сантос пропал без вести во время купания в реке Рио-Негро, которая является крупнейшим левым... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T20:24:00+03:00
2025-12-14T20:24:00+03:00
единоборства
смешанные боевые искусства (мма)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839479866_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dda59cbe841ec1ece1bcc0f420baedeb.jpg
/20251214/nemkov-2061889224.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839479866_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ecf9dfd0dcbd6be68071d31558e835b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
смешанные боевые искусства (мма), вокруг спорта
Единоборства, Смешанные боевые искусства (ММА), Вокруг спорта
Экс-боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке, пишут СМИ

Боец ММА Джеронимо дос Сантос пропал без вести во время купания в Амазонке

© UFC RussiaОктагон UFC
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© UFC Russia
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеронимо дос Сантос пропал без вести во время купания в реке Рио-Негро, которая является крупнейшим левым притоком Амазонки, сообщает портал Lance.
По информации издания, 45-летний бывший спортсмен вошел в воду около 10 утра в субботу, после чего не всплыл на поверхность. Бразилец зашел в реку в одном из опасных участков, где песок скрывает резкое углубление. Отмечается, что сам боец не умел плавать и, вероятно, попал в "яму" во время ныряния.
Спасательно-поисковые отряды начали поиск бразильца днем в субботу. Тело экс-бойца все еще не найдено.
В активе Дос Сантоса 44 победы и 25 поражений в ММА, также один поединок завершился вничью. На протяжении карьеры он проводил поединки с российскими бойцами Иваном Штырковым, Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
Вадим Немков с поясом PFL - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Ученик Федора уничтожил гиганта в бою за пояс! Но в UFC Немкова не будет
Вчера, 00:55
 
ЕдиноборстваСмешанные боевые искусства (ММА)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала