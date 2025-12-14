Экс-боец UFC пропал без вести во время купания в Амазонке, пишут СМИ

По информации издания, 45-летний бывший спортсмен вошел в воду около 10 утра в субботу, после чего не всплыл на поверхность. Бразилец зашел в реку в одном из опасных участков, где песок скрывает резкое углубление. Отмечается, что сам боец не умел плавать и, вероятно, попал в "яму" во время ныряния.