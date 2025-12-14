Сафонов прокомментировал два пропущенных мяча от "Меца"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский голкипер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов после двух пропущенных мячей от "Меца" мячей выразил надежду на то, что его команда в будущем будет спокойнее добиваться результата.
В субботу "ПСЖ" в гостях обыграл "Мец" со счетом 3:2 в 16-м туре чемпионата Франции и поднялся на первое место в таблице. "Мец" идет на последней, 18-й строчке. Сафонов провел в стартовом составе третий матч подряд и впервые пропустил в текущем сезоне.
13 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
42’ • Джесси Деминге
81’ • Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
31’ • Гонсалу Рамуш
39’ • Quentin Ndjantou
(Ibrahim Mbaye)
63’ • Дезире Дуэ
(Ibrahim Mbaye)
"Обыграли "Мец" со счетом 3:2, получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата, но победа есть победа, плюс три очка", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
"Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после сегодня. Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идем дальше", - добавил он.