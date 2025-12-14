Сафонов прокомментировал два пропущенных мяча от "Меца"

"Обыграли "Мец" со счетом 3:2, получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата‍, но победа есть победа, плюс три очка", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.

"Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после сегодня. Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идем дальше", - добавил он.