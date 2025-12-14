Рейтинг@Mail.ru
Сафонов прокомментировал два пропущенных мяча от "Меца"
Футбол
 
01:47 14.12.2025 (обновлено: 05:45 14.12.2025)
Сафонов прокомментировал два пропущенных мяча от "Меца"
Сафонов прокомментировал два пропущенных мяча от "Меца"
Российский голкипер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов после двух пропущенных мячей от "Меца" мячей выразил надежду на то, что его команда в... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Сафонов прокомментировал два пропущенных мяча от "Меца"

Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский голкипер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов после двух пропущенных мячей от "Меца" мячей выразил надежду на то, что его команда в будущем будет спокойнее добиваться результата.
В субботу "ПСЖ" в гостях обыграл "Мец" со счетом 3:2 в 16-м туре чемпионата Франции и поднялся на первое место в таблице. "Мец" идет на последней, 18-й строчке. Сафонов провел в стартовом составе третий матч подряд и впервые пропустил в текущем сезоне.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
Мец
2 : 3
ПСЖ
42‎’‎ • Джесси Деминге
81‎’‎ • Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
31‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
39‎’‎ • Quentin Ndjantou
(Ibrahim Mbaye)
63‎’‎ • Дезире Дуэ
(Ibrahim Mbaye)
«
"Обыграли "Мец" со счетом 3:2, получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата‍, но победа есть победа, плюс три очка", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
"Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после сегодня. Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идем дальше", - добавил он.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Футбол
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала