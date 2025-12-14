Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг призвал клубы отдавать хоккеистов для выступления за сборную - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:00 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/rotenberg-2061993632.html
Ротенберг призвал клубы отдавать хоккеистов для выступления за сборную
Ротенберг призвал клубы отдавать хоккеистов для выступления за сборную - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Ротенберг призвал клубы отдавать хоккеистов для выступления за сборную
Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг заявил, что клубы не должны отказываться отдавать своих хоккеистов для выступления за национальную сборную. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T19:00:00+03:00
2025-12-14T19:00:00+03:00
хоккей
спорт
казахстан
новосибирск
роман ротенберг
федерация хоккея россии (фхр)
кубок первого канала
россия 25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899051312_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_45286f988cef140c503a5bb36069f3b2.jpg
/20250502/rotenberg-2014709736.html
казахстан
новосибирск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899051312_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_779b46b1acf6df330992242aa34d1767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казахстан, новосибирск, роман ротенберг, федерация хоккея россии (фхр), кубок первого канала, россия 25
Хоккей, Спорт, Казахстан, Новосибирск, Роман Ротенберг, Федерация хоккея России (ФХР), Кубок Первого канала, Россия 25
Ротенберг призвал клубы отдавать хоккеистов для выступления за сборную

Ротенберг: клубы должны отдавать хоккеистов для выступления за сборную

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоман Ротенберг
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Роман Ротенберг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг заявил, что клубы не должны отказываться отдавать своих хоккеистов для выступления за национальную сборную.
В воскресенье "Россия 25" обыграла со счетом 9:0 команду Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала, который прошел в Новосибирске.
"Мы все обязаны отдать долг Родине, это самое важное для всех. Те клубы, которые игроков не отдали нам, - это на их совести. Не буду обсуждать детально ни один клуб. Думаю, министерство спорта и администрация президента должны как-то нам помочь. В первую очередь, самое важное для нас всех - это сборная страны", - сказал Ротенберг на пресс-конференции, запись которой доступна на странице Федерации хоккея России (ФХР) в соцсети "ВКонтакте".
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Ротенберг назвал причину поражения "России 25" от сборной Белоруссии
2 мая, 19:59
 
ХоккейСпортКазахстанНовосибирскРоман РотенбергФедерация хоккея России (ФХР)Кубок Первого каналаРоссия 25
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала