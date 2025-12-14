Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
18:41 14.12.2025
Ротенберг: бойцы на СВО следят за матчами сборной "Россия 25"
Ротенберг: бойцы на СВО следят за матчами сборной "Россия 25"
Главный тренер "России 25" Роман Ротенберг заявил, что бойцы на СВО следили за матчами хоккейной команды на Кубке Первого канала. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
хоккей
казахстан
новосибирск
роман ротенберг
федерация хоккея россии (фхр)
россия 25
казахстан
новосибирск
казахстан, новосибирск, роман ротенберг, федерация хоккея россии (фхр), россия 25
Хоккей, Казахстан, Новосибирск, Роман Ротенберг, Федерация хоккея России (ФХР), Россия 25
Ротенберг: бойцы СВО следили за матчами «России 25» на Кубке Первого канала

© РИА Новости / Алексей Даничев
 Роман Ротенберг
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Роман Ротенберг. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный тренер "России 25" Роман Ротенберг заявил, что бойцы на СВО следили за матчами хоккейной команды на Кубке Первого канала.
В воскресенье "Россия 25" обыграла со счетом 9:0 команду Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала, который прошел в Новосибирске.
"К нам приехал герой СВО Артур Орлов. Он сказал слова благодарности ребятам после игры, сказал, что ребята с фронта смотрели матч, что это вдохновляет наших бойцов. Мы все вместе работаем на благо нашей Родины", - сказал Ротенберг на пресс-конференции, запись которой доступна на странице Федерации хоккея России (ФХР) в соцсети "ВКонтакте".
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Ротенберг назвал причину поражения "России 25" от сборной Белоруссии
2 мая, 19:59
 
ХоккейКазахстанНовосибирскРоман РотенбергФедерация хоккея России (ФХР)Россия 25
 
