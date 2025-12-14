https://ria.ru/20251214/rotenberg-2061992204.html
Ротенберг: бойцы на СВО следят за матчами сборной "Россия 25"
Ротенберг: бойцы на СВО следят за матчами сборной "Россия 25" - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Ротенберг: бойцы на СВО следят за матчами сборной "Россия 25"
Главный тренер "России 25" Роман Ротенберг заявил, что бойцы на СВО следили за матчами хоккейной команды на Кубке Первого канала. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T18:41:00+03:00
2025-12-14T18:41:00+03:00
2025-12-14T18:41:00+03:00
хоккей
казахстан
новосибирск
роман ротенберг
федерация хоккея россии (фхр)
россия 25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020434663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16fece8bbd22dcfcc924081272ac1ab5.jpg
/20250502/rotenberg-2014709736.html
казахстан
новосибирск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020434663_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_32bcbaed581fdbf1cd88b7fa056ea671.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, новосибирск, роман ротенберг, федерация хоккея россии (фхр), россия 25
Хоккей, Казахстан, Новосибирск, Роман Ротенберг, Федерация хоккея России (ФХР), Россия 25
Ротенберг: бойцы на СВО следят за матчами сборной "Россия 25"
Ротенберг: бойцы СВО следили за матчами «России 25» на Кубке Первого канала