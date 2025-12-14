Рейтинг@Mail.ru
ПАОК с Чаловым проиграл команде с пятиматчевой серией поражений
Футбол
 
21:23 14.12.2025 (обновлено: 21:35 14.12.2025)
ПАОК с Чаловым проиграл команде с пятиматчевой серией поражений
ПАОК с Чаловым проиграл команде с пятиматчевой серией поражений
ПАОК проиграл "Атромитосу" в матче 14-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
/20251211/paok-2061535462.html
ПАОК с Чаловым проиграл команде с пятиматчевой серией поражений

ПАОК проиграл "Атромитосу" в матче 14-го тура чемпионата Греции

© Фото : Пресс-служба клуба ПАОКПолузащитник ПАОК Магомед Оздоев
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Пресс-служба клуба ПАОК
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ПАОК проиграл "Атромитосу" в матче 14-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча в Афинах завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, забили Димитриос Ставропулос (17-я минута) и Том ван Верт (90+5, пенальти).
В стартовом составе ПАОКа вышел российский нападающий Федор Чалов, он был заменен на 63-й минуте. Признанный лучшим игроком ноября в чемпионате Греции полузащитник Магомед Оздоев вышел на поле на 63-й минуте.
ПАОК прервал серию из трех побед и с 32 очками занимает третье место в таблице. "Атромитос" (12 очков), который проиграл предыдущие пять встреч, идет 11-м.
Футбол
 
