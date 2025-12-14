https://ria.ru/20251214/paok-2062004418.html
ПАОК с Чаловым проиграл команде с пятиматчевой серией поражений
ПАОК с Чаловым проиграл команде с пятиматчевой серией поражений
ПАОК проиграл "Атромитосу" в матче 14-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
ПАОК с Чаловым проиграл команде с пятиматчевой серией поражений
