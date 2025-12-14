https://ria.ru/20251214/olimp-2061991209.html
Еще одна российская конькобежка квалифицировалась на Олимпиаду
Еще одна российская конькобежка квалифицировалась на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Еще одна российская конькобежка квалифицировалась на Олимпиаду
Российская конькобежка Анастасия Семенова квалифицировалась на Олимпиаду 2026 года в масс-старте. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская конькобежка Анастасия Семенова квалифицировалась на Олимпиаду 2026 года в масс-старте.
В воскресенье Семенова одержала победу в масс-старте дивизиона B на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. Позднее она заняла 15-е место в масс-старте дивизиона A.
По итогам четырех квалификационных этапов Кубка мира (включая Солт-Лейк-Сити, Калгари, Херенвен) Семенова набрала 95 очков и занимает 20-е место в зачете, чего оказалось достаточно для прохождения отбора на Олимпиаду.
В субботу еще одна россиянка, Ксения Коржова, завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3000 метров.
Олимпиада состоится 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.