Рейтинг@Mail.ru
"Лос-Анджелес" уступил "Калгари" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:29 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/nhl-2061939309.html
"Лос-Анджелес" уступил "Калгари" в матче НХЛ
"Лос-Анджелес" уступил "Калгари" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Лос-Анджелес" уступил "Калгари" в матче НХЛ
"Лос-Анджелес Кингз" в овертайме уступил "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T11:29:00+03:00
2025-12-14T11:29:00+03:00
хоккей
спорт
адриан кемпе
блэйк коулман
морган фрост
лос-анджелес кингз
калгари флэймз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
/20251214/nkhl-2061921539.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, адриан кемпе, блэйк коулман, морган фрост, лос-анджелес кингз, калгари флэймз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Адриан Кемпе, Блэйк Коулман, Морган Фрост, Лос-Анджелес Кингз, Калгари Флэймз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Лос-Анджелес" уступил "Калгари" в матче НХЛ

"Лос-Анджелес" в овертайме уступил "Калгари" в матче НХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" в овертайме уступил "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 06:00
Закончен в OT
Лос-Анджелес
1 : 2
Калгари
11:10 • Адриан Кемпе
(Алекс Лаферьер, Жоэль Эдмундссон)
26:41 • Блэйк Коулман
61:06 • Морган Фрост
(Джонатан Юбердо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Лос-Анджелеса" шайбу забросил Адриан Кемпе (12-я минута). У "Калгари" отличились Блэйк Коулман (27) и Морган Фрост (62).
"Лос-Анджелес", набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Калгари" с 30 баллами располагается на предпоследней, седьмой строчке.
В следующем матче "Лос-Анджелес" 15 декабря сыграет в гостях с "Даллас Старз", днем позднее "Калгари" встретится на выезде с "Сан-Хосе Шаркс".
Хоккеист Колорадо Эвеланж Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ
Вчера, 08:33
 
ХоккейСпортАдриан КемпеБлэйк КоулманМорган ФростЛос-Анджелес КингзКалгари ФлэймзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала