"Лос-Анджелес" уступил "Калгари" в матче НХЛ
"Лос-Анджелес Кингз" в овертайме уступил "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T11:29:00+03:00
Хоккей, Спорт, Адриан Кемпе, Блэйк Коулман, Морган Фрост, Лос-Анджелес Кингз, Калгари Флэймз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
