"Сан-Антонио" сыграет с "Нью-Йорком" в финале Кубка НБА
"Сан-Антонио Спёрс" одержал победу над "Оклахома-Сити Тандер" в матче полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
баскетбол
сан-антонио спёрс
нью-йорк никс
оклахома-сити тандер
