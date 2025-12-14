Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Антонио" сыграет с "Нью-Йорком" в финале Кубка НБА - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:26 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/nba-2061938639.html
"Сан-Антонио" сыграет с "Нью-Йорком" в финале Кубка НБА
"Сан-Антонио" сыграет с "Нью-Йорком" в финале Кубка НБА - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Сан-Антонио" сыграет с "Нью-Йорком" в финале Кубка НБА
"Сан-Антонио Спёрс" одержал победу над "Оклахома-Сити Тандер" в матче полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T11:26:00+03:00
2025-12-14T11:26:00+03:00
баскетбол
сан-антонио спёрс
нью-йорк никс
оклахома-сити тандер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833402890_0:0:1904:1070_1920x0_80_0_0_fcf7ef426bbc0835d560957aa02fe1f5.jpg
/20251213/basketbol-2061803440.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833402890_0:0:1592:1194_1920x0_80_0_0_07f8002ef7444a6e325e95e57fbfa024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сан-антонио спёрс, нью-йорк никс, оклахома-сити тандер
Баскетбол, Сан-Антонио Спёрс, Нью-Йорк Никс, Оклахома-Сити Тандер
"Сан-Антонио" сыграет с "Нью-Йорком" в финале Кубка НБА

"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" и вышел в финал Кубка НБА

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" одержал победу над "Оклахома-Сити Тандер" в матче полуфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
14 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Оклахома-Сити
109 : 111
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 111:109 (20:31, 26:18, 32:28, 33:32) в пользу "Сан-Антонио". Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из "Оклахомы", который набрал 29 очков. У "Сан-Антонио" Девин Васселл заработал 23 балла.
В другом полуфинальном матче в Лас-Вегасе "Нью-Йорк Никс" обыграл "Орландо Мэджик" со счетом 132:120 (33:36, 38:28, 29:28, 32:28).
Финал между "Сан-Антонио Сперс" и "Нью-Йорк Никс" пройдет в ночь на 17 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе.
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Бруклин" Демина уступил "Далласу" в матче НБА
13 декабря, 08:40
 
БаскетболСан-Антонио СпёрсНью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала