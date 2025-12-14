Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" проиграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
19:21 14.12.2025 (обновлено: 19:58 14.12.2025)
"Наполи" проиграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии
"Наполи" проиграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии
2025-12-14T19:21:00+03:00
2025-12-14T19:58:00+03:00
спорт, италия, удине, серия а (чемпионат италии по футболу), удинезе, наполи
Футбол, Спорт, Италия, Удине, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Удинезе, Наполи
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Наполи" проиграл "Удинезе" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Удине завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Юрген Эккеленкамп (73-я минута).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
14 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Удинезе
1 : 0
Наполи
73‎’‎ • Юрген Эккеленкамп
(Кинан Дэвис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Наполи" с 31 очком занимает второе место в таблице Серии А, уступая один балл лидирующему "Милану". "Удинезе" (21 очко) идет десятым.
В другом матче дня "Верона" победила на выезде "Фиорентину" (2:1).
"Наполи" по пенальти обыграл "Кальяри" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Футбол Спорт Италия Удине Серия А (чемпионат Италии по футболу) Удинезе Наполи
 
