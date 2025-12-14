Матч "Вильярреала" против "Леванте" перенесли из-за сильного ливня

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Матч 16-го тура чемпионата Испании между "Леванте" и "Вильярреалом" перенесен на неопределенный срок из-за красного уровня погодной опасности в Валенсии, сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Первоначально встреча должна была состояться в воскресенье и начаться в 20:30 по московскому времени.
"В связи с рекомендациями по безопасности из-за ожидаемых проливных дождей в автономном сообществе Валенсия и после предупреждений о красном уровне опасности от (государственного метеорологического агентства) AEMET, было принято решение о переносе матча 16-го тура Примеры, в котором должны были встретиться "Леванте" и "Вильярреал". О новой дате и времени проведения встречи, изначально запланированной на 14 декабря, будет сообщено как можно скорее", - говорится в заявлении RFEF.
"Леванте" (9 очков) занимает последнее, 20-е место в таблице Примеры. "Вильярреал" (35) располагается на третьей строчке.
