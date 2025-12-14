"Флорида" обыграла "Даллас" в НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Флорида Пантерз" одержала победу над "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Флорида", набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Даллас" с 47 баллами располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.