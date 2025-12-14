"Флорида" обыграла "Даллас" в НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Флорида Пантерз" одержала победу над "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Дублем отметился Брэд Маршан (40-я и 58-я минуты), шайбы также забросили Антон Лунделль (21) и Сэм Беннетт (26).
14 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
20:19 • Антон Лунделль
25:45 • Сэм Беннетт
39:45 • Брэд Маршанд
57:12 • Брэд Маршанд
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 15 сейвов, оформив третий в сезоне и 52-й в карьере в НХЛ шатаут. Он обогнал Томаша Вокоуна (51) и сравнялся с Тууккой Раском (52) по количеству сухих матчей среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки. Теперь россиянин занимает шестое место в истории лиги по этому показателю. По итогам матча Бобровский был признан второй звездой.
"Флорида", набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Даллас" с 47 баллами располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче "Чикаго Блэкхокс" в гостях уступил "Детройт Ред Уингз" со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).