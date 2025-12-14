Рейтинг@Mail.ru
"Флорида" обыграла "Даллас" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:56 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/khokkey-2061920062.html
"Флорида" обыграла "Даллас" в НХЛ
"Флорида" обыграла "Даллас" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Флорида" обыграла "Даллас" в НХЛ
"Флорида Пантерз" одержала победу над "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T07:56:00+03:00
2025-12-14T07:56:00+03:00
хоккей
спорт
даллас
северная америка
сергей бобровский
антон лунделль
сэм беннетт
флорида пантерз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979944044_0:269:1080:877_1920x0_80_0_0_387c8869d1346ac979d55b4de4ba37ca.jpg
/20251211/seyv-2061297972.html
даллас
северная америка
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979944044_0:168:1080:978_1920x0_80_0_0_42dabeed30e2877cf52c0f28829e6b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даллас, северная америка, сергей бобровский, антон лунделль, сэм беннетт, флорида пантерз, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Даллас, Северная Америка, Сергей Бобровский, Антон Лунделль, Сэм Беннетт, Флорида Пантерз, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Флорида" обыграла "Даллас" в НХЛ

"Флорида" обыграла "Даллас" в НХЛ, Бобровский оформил шатаут

© Фото : Социальные сети "Флориды Пантерз"Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Социальные сети "Флориды Пантерз"
Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Флорида Пантерз" одержала победу над "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Дублем отметился Брэд Маршан (40-я и 58-я минуты), шайбы также забросили Антон Лунделль (21) и Сэм Беннетт (26).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Даллас
0 : 4
Флорида
20:19 • Антон Лунделль
(Эли Луостаринен, Сэм Райнхарт)
25:45 • Сэм Беннетт
(Картер Верхаг, Брэд Маршанд)
39:45 • Брэд Маршанд
(Сэм Райнхарт, Сет Джонс)
57:12 • Брэд Маршанд
(Антон Лунделль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский совершил 15 сейвов, оформив третий в сезоне и 52-й в карьере в НХЛ шатаут. Он обогнал Томаша Вокоуна (51) и сравнялся с Тууккой Раском (52) по количеству сухих матчей среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки. Теперь россиянин занимает шестое место в истории лиги по этому показателю. По итогам матча Бобровский был признан второй звездой.
"Флорида", набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Даллас" с 47 баллами располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче "Чикаго Блэкхокс" в гостях уступил "Детройт Ред Уингз" со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В НХЛ назвали сейв Бобровского в матче с "Ютой" одним из лучших в году
11 декабря, 10:03
 
ХоккейСпортДалласСеверная АмерикаСергей БобровскийАнтон ЛунделльСэм БеннеттФлорида ПантерзДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала