https://ria.ru/20251214/khokkey-2061912836.html
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто" - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"
Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T05:45:00+03:00
2025-12-14T05:45:00+03:00
2025-12-14T05:45:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
эдмонтон ойлерз
торонто мейпл лифс
василий подколзин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985420300_137:219:1006:708_1920x0_80_0_0_1e6eec365350b5556345b492d1e543f3.jpg
/20251214/khokkey-2061905952.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985420300_223:206:956:755_1920x0_80_0_0_9978f9f99c31f926c696fcefdce67e2f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), эдмонтон ойлерз, торонто мейпл лифс, василий подколзин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Эдмонтон Ойлерз, Торонто Мейпл Лифс, Василий Подколзин
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто" в матче НХЛ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1). В составе "Эдмонтона" по дублю оформили Коннор Макдэвид (4-я и 31-я минуты) и признанный второй звездой матча российский нападающий Василий Подколзин (42, 42), еще по одной шайбе забросили Дарнелл Нерс (40) и Зак Хайман (50). У "Торонто" отличились Истон Коуэн (17), Оливер Экман-Ларссон (25) и Стивен Лоренц (60).
Российский голкипер "Мейпл Лифс" Артур Ахтямов вышел на замену в третьем периоде при счете 2:6 и дебютировал в НХЛ. 24-летний россиянин отразил четыре броска.
"Эдмонтон" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Торонто" потерпел третье поражение в последних четырех играх.