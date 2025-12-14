Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1). В составе "Эдмонтона" по дублю оформили Коннор Макдэвид (4-я и 31-я минуты) и признанный второй звездой матча российский нападающий Василий Подколзин (42, 42), еще по одной шайбе забросили Дарнелл Нерс (40) и Зак Хайман (50). У "Торонто" отличились Истон Коуэн (17), Оливер Экман-Ларссон (25) и Стивен Лоренц (60).