Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто" - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Хоккей
Хоккей
 
05:45 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/khokkey-2061912836.html
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"
Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
национальная хоккейная лига (нхл), эдмонтон ойлерз, торонто мейпл лифс, василий подколзин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Эдмонтон Ойлерз, Торонто Мейпл Лифс, Василий Подколзин
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"

Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Торонто
3 : 6
Эдмонтон
16:03 • Истон Коуэн
(Скотт Лафтон, Стивен Лоренц)
24:54 • Оливер Экман-Ларссон
(Мэтью Найс, Макс Доми)
59:12 • Стивен Лоренц
(Джейк Маккейб, Трой Стечер)
03:25 • Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
30:29 • Коннор Макдэвид
39:29 • Дарнелл Нерс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
41:21 • Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Алек Регула)
41:55 • Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Мэтью Савойя)
49:28 • Зак Хайман
(Райан Нюджент-Хопкинс)
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1). В составе "Эдмонтона" по дублю оформили Коннор Макдэвид (4-я и 31-я минуты) и признанный второй звездой матча российский нападающий Василий Подколзин (42, 42), еще по одной шайбе забросили Дарнелл Нерс (40) и Зак Хайман (50). У "Торонто" отличились Истон Коуэн (17), Оливер Экман-Ларссон (25) и Стивен Лоренц (60).
Российский голкипер "Мейпл Лифс" Артур Ахтямов вышел на замену в третьем периоде при счете 2:6 и дебютировал в НХЛ. 24-летний россиянин отразил четыре броска.
"Эдмонтон" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Торонто" потерпел третье поражение в последних четырех играх.
"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров отметился двумя передачами
02:57
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Эдмонтон ОйлерзТоронто Мейпл ЛифсВасилий Подколзин
 
