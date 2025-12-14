Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
Хоккей
 
02:00 14.12.2025
"Сан-Хосе Шаркс" в овертайме обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" в овертайме обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
хоккей
спорт
питтсбург
сидни кросби
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
кевин хейз
/20251212/khokkey-2061564231.html
питтсбург
спорт, питтсбург, сидни кросби, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, кевин хейз, брайан раст
Хоккей, Спорт, Питтсбург, Сидни Кросби, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Кевин Хейз, Брайан Раст
"Сан-Хосе Шаркс" в овертайме обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче НХЛ

"Сан-Хосе" победил "Питтсбург" в матче НХЛ благодаря 38 сейвам Аскарова

© Соцсети клуба НХЛ "Сан-Хосе Шаркс"Вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров
Вратарь Сан-Хосе Шаркс Ярослав Аскаров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Соцсети клуба НХЛ "Сан-Хосе Шаркс"
Вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" в овертайме обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:4, 4:1, 1:0) в пользу гостей. У "Пингвинз" отличились Сидни Кросби (13-я минута), Рутгер Макгроарти (21), Кевин Хейз (30), Брайан Раст (40) и Энтони Манта (46). В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (11, 59), Джон Клингберг (48, 63), Вильям Эклунд (55) и Маклин Селебрини (58).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 декабря 2025 • начало в 23:00
Закончен в OT
Питтсбург
5 : 6
Сан-Хосе
12:41 • Сидней Кросби
(Энтони Манта, Брайан Раст)
20:19 • Rutger McGroarty
(Benjamin Kindel, Кристфер Летанг)
29:42 • Кевин Хейз
(Ноэль Аччиари, Коннор Девар)
39:53 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Энтони Манта)
45:25 • Энтони Манта
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
10:27 • Тайлер Тоффоли
(Sam Dickinson, Александр Веннберг)
47:33 • Джон Клингберг
(Тайлер Тоффоли, Уильям Эклунд)
54:19 • Уильям Эклунд
(Александр Веннберг, Адам Годетт)
57:33 • Macklin Celebrini
(Тайлер Тоффоли, Collin Graf)
58:22 • Тайлер Тоффоли
(Александр Веннберг, Macklin Celebrini)
62:57 • Джон Клингберг
(Macklin Celebrini, Collin Graf)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 38 из 43 бросков. Идущий вторым в текущем сезоне по результативным действиям в составе "Питтсбурга" нападающий Евгений Малкин пропустил встречу из-за повреждения.
"Сан-Хосе", набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Питтсбург" (36 очков) проиграл четвертый матч подряд и идет шестым в Столичном дивизионе.
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Дмитрий Орлов (по центру) - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Сан-Хосе" победил "Торонто" благодаря дебютной шайбе Орлова
12 декабря, 06:21
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
