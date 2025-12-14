"Сан-Хосе Шаркс" в овертайме обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" в овертайме обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:4, 4:1, 1:0) в пользу гостей. У "Пингвинз" отличились Сидни Кросби (13-я минута), Рутгер Макгроарти (21), Кевин Хейз (30), Брайан Раст (40) и Энтони Манта (46). В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (11, 59), Джон Клингберг (48, 63), Вильям Эклунд (55) и Маклин Селебрини (58).
13 декабря 2025 • начало в 23:00
Закончен в OT
12:41 • Сидней Кросби
20:19 • Rutger McGroarty
(Benjamin Kindel, Кристфер Летанг)
29:42 • Кевин Хейз
39:53 • Брайан Раст
45:25 • Энтони Манта
10:27 • Тайлер Тоффоли
(Sam Dickinson, Александр Веннберг)
47:33 • Джон Клингберг
(Тайлер Тоффоли, Уильям Эклунд)
54:19 • Уильям Эклунд
57:33 • Macklin Celebrini
(Тайлер Тоффоли, Collin Graf)
58:22 • Тайлер Тоффоли
(Александр Веннберг, Macklin Celebrini)
62:57 • Джон Клингберг
(Macklin Celebrini, Collin Graf)
Российский голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 38 из 43 бросков. Идущий вторым в текущем сезоне по результативным действиям в составе "Питтсбурга" нападающий Евгений Малкин пропустил встречу из-за повреждения.
"Сан-Хосе", набрав 35 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Питтсбург" (36 очков) проиграл четвертый матч подряд и идет шестым в Столичном дивизионе.
