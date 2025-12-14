Рейтинг@Mail.ru
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А
Футбол
 
22:07 14.12.2025
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А
"Интер" победил "Дженоа" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А

«Интер» победил «Дженоа» со счетом 2:1 в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Интер" победил "Дженоа" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Генуе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Ян-Аурель Биссек (6-я минута) и лучший бомбардир чемпионата Лаутаро Мартинес (38), для которого этот гол стал восьмым в сезоне. В составе хозяев забитым мячом отметился Витинья (68).
"Интер" набрал 33 очка и возглавил таблицу Серии А, "Дженоа" (14 очков) занимает 16-ю строчку.
