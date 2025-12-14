https://ria.ru/20251214/inter-2062007660.html
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А
"Интер" победил "Дженоа" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
футбол
спорт
италия
генуя
серия а (чемпионат италии по футболу)
италия
генуя
2025
спорт, италия, генуя, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Италия, Генуя, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А
«Интер» победил «Дженоа» со счетом 2:1 в матче чемпионата Италии