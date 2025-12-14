https://ria.ru/20251214/futbol-2061919696.html
"Эстудиантес" по пенальти обыграл "Расинг" в чемпионате Аргентины
"Эстудиантес" по пенальти обыграл "Расинг" в чемпионате Аргентины
"Эстудиантес" в серии пенальти одержал победу над "Расингом" в финале Клаусуры - второй части чемпионата Аргентины по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
