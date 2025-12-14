Рейтинг@Mail.ru
"Эстудиантес" по пенальти обыграл "Расинг" в чемпионате Аргентины
Футбол
 
07:47 14.12.2025
"Эстудиантес" по пенальти обыграл "Расинг" в чемпионате Аргентины
"Эстудиантес" по пенальти обыграл "Расинг" в чемпионате Аргентины
"Эстудиантес" по пенальти обыграл "Расинг" в чемпионате Аргентины
"Эстудиантес" в серии пенальти одержал победу над "Расингом" в финале Клаусуры - второй части чемпионата Аргентины по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
спорт, аргентина, сантьяго-дель-эстеро (провинция), гидо каррильо, расинг (сантандер)
Футбол, Спорт, Аргентина, Сантьяго-дель-Эстеро (провинция), Гидо Каррильо, Расинг (Сантандер)
"Эстудиантес" по пенальти обыграл "Расинг" в чемпионате Аргентины

"Эстудиантес" по пенальти обыграл "Расинг" в финале Клаусуры

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Эстудиантес" в серии пенальти одержал победу над "Расингом" в финале Клаусуры - второй части чемпионата Аргентины по футболу.
Основное время встречи, проходившей в Сантьяго-дель-Эстеро, завершилось со счетом 1:1. В составе "Расинга" мяч забил Адриан Мартинес (81-я минута). У "Эстудиантеса" отличился Гидо Каррильо (90+3). Его одноклубник Факундо Родригес реализовал победный пенальти в послематчевой серии, которая завершилась со счетом 5:4.
"Эстудиантес" в седьмой раз в истории стал чемпионом Аргентины. "Расинг" является 18-кратным победителем турнира.
Чемпионат Аргентины по футболу
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен (П)
Расинг Кордова
1 : 24:5
Эстудиантес
81‎’‎ • Адриан Мартинес
121‎’‎ • Адриан Мартинес (П)
121‎’‎ • Лучано Дарио Вьетто (П)
121‎’‎ • Agustin Basso (П)
121‎’‎ • Сантьяго Соса (П)
90‎’‎ • Гидо Каррильо
(Хосе Соса)
121‎’‎ • Хосе Соса (П)
121‎’‎ • Лукас Аларио (П)
121‎’‎ • Joaquin Tobio Burgos (П)
121‎’‎ • Эрик Меза (П)
121‎’‎ • Факундо Родригес (П)
ФутболСпортАргентинаСантьяго-дель-Эстеро (провинция)Гидо КаррильоРасинг (Сантандер)
 
