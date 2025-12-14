Вадим Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе

Рейтинг@Mail.ru
Единоборства
 
00:21 14.12.2025 (обновлено: 05:47 14.12.2025)
Россиянин Вадим Немков победил бразильца Ренана Феррейру и завоевал титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в тяжелом весе. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
спорт, вадим немков, смешанные боевые искусства (мма), professional fighters league (pfl)
Единоборства, Спорт, Вадим Немков, Смешанные боевые искусства (ММА), Professional Fighters League (PFL)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россиянин Вадим Немков победил бразильца Ренана Феррейру и завоевал титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в тяжелом весе.
Турнир прошел во французском Лионе. Россиянин победил удушающим приемом в первом раунде.
Немкову 33 года, теперь на его счету 19 побед и два поражения, он является бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. У 36-летнего Феррейры 13 побед и пять поражений.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ян прошел тяжелый путь, считает Бетербиев
11 декабря, 16:46
 
ЕдиноборстваСпортВадим НемковСмешанные боевые искусства (ММА)Professional Fighters League (PFL)
 
