https://ria.ru/20251214/edinoborstva-2061896513.html
Вадим Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе
Вадим Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Вадим Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе
Россиянин Вадим Немков победил бразильца Ренана Феррейру и завоевал титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в тяжелом весе. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T00:21:00+03:00
2025-12-14T00:21:00+03:00
2025-12-14T05:47:00+03:00
единоборства
спорт
вадим немков
смешанные боевые искусства (мма)
professional fighters league (pfl)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061896890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a31d047370e41f636239c35714849ab.jpg
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061896890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_593ce140664f811ff371ede3b8b9164b.jpg
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вадим Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе
Немков победил Феррейру и стал чемпионом Профессиональной бойцовской лиги