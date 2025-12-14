https://ria.ru/20251214/dzhenoa-2062007022.html
Фанаты "Интера" и "Дженоа" устроили беспорядки перед матчем
Болельщики "Дженоа" и "Интера" устроили беспорядки перед матчем команд в чемпионате Италии по футболу, сообщает Football Italia. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Болельщики "Дженоа" и "Интера" устроили беспорядки перед матчем команд в чемпионате Италии по футболу, сообщает Football Italia.
Встреча проходит в воскресенье в Генуе. За час до начала игры возле стадиона произошли столкновения. По информации издания, две группы болельщиков начали бросать друг в друга различные предметы, нападали на полицию.
По информации Sportitalia, которое опубликовало в соцсети Х видео с места происшествий, в результате столкновений были сожжены фургон, скутер, автомобиль и семь мусорных контейнеров.
Сообщается, что правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ против участвующих в потасовке болельщиков.