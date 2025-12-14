Фанатов "Галатасарая" осудили за драку с сыном принцессы Монако

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Двое фанатов турецкого футбольного клуба "Галатасарай" получили несколько месяцев тюрьмы условно за драку с сыном принцессы Монако Луи Дюкрюэ после матча "Галатасарая" с "Монако", сообщает газета Nice-Matin.
Во вторник, 9 ноября, "Монако" на своем поле обыграл турецкий "Галатасарай" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. После матча турецкие фанаты подрались с Дюкрюэ и его друзьями, потасовка была якобы спровоцирована словами одного из фанатов на турецком языке.
"Двое фанатов турецкого клуба получили условные тюремные сроки за нанесение ударов и причинение травм сыну принцессы Стефании, а также двум его друзьям", - говорится в публикации.
Отмечается, что двое жителей парижского региона получили по два месяца условно, им также запретили въезжать в Монако на три года и предписали выплатить по тысяче евро каждому из потерпевших.