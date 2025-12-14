Рейтинг@Mail.ru
Фанатов "Галатасарая" осудили за драку с сыном принцессы Монако
Футбол
Футбол
 
01:08 14.12.2025 (обновлено: 05:57 14.12.2025)
Фанатов "Галатасарая" осудили за драку с сыном принцессы Монако
Фанатов "Галатасарая" осудили за драку с сыном принцессы Монако - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Фанатов "Галатасарая" осудили за драку с сыном принцессы Монако
Двое фанатов турецкого футбольного клуба "Галатасарай" получили несколько месяцев тюрьмы условно за драку с сыном принцессы Монако Луи Дюкрюэ после матча... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
/20250504/draka-2014941302.html
монако
спорт, монако, галатасарай, монако, лига чемпионов уефа, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Монако, Галатасарай, Монако, Лига чемпионов УЕФА, Вокруг спорта
Фанатов "Галатасарая" осудили за драку с сыном принцессы Монако

Двое фанатов "Галатасарая" получили сроки за драку с сыном принцессы Монако

© Фото : Пресс-служба ФК "Монако"Болельщики клуба "Монако"
Болельщики клуба Монако - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Монако"
Болельщики клуба "Монако". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Двое фанатов турецкого футбольного клуба "Галатасарай" получили несколько месяцев тюрьмы условно за драку с сыном принцессы Монако Луи Дюкрюэ после матча "Галатасарая" с "Монако", сообщает газета Nice-Matin.
Во вторник, 9 ноября, "Монако" на своем поле обыграл турецкий "Галатасарай" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. После матча турецкие фанаты подрались с Дюкрюэ и его друзьями, потасовка была якобы спровоцирована словами одного из фанатов на турецком языке.
«
"Двое фанатов турецкого клуба получили условные тюремные сроки за нанесение ударов и причинение травм сыну принцессы Стефании, а также двум его друзьям", - говорится в публикации.
Отмечается, что двое жителей парижского региона получили по два месяца условно, им также запретили въезжать в Монако на три года и предписали выплатить по тысяче евро каждому из потерпевших.
Полицейский в Италии - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Болельщик "Аталанты" погиб в драке с фанатами "Интера"
4 мая, 23:54
 
