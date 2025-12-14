Рейтинг@Mail.ru
"Боруссия" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:34 14.12.2025 (обновлено: 19:57 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/borussija-2061995924.html
"Боруссия" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги
"Боруссия" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Боруссия" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" на выезде сыграла вничью с "Фрайбургом" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T19:34:00+03:00
2025-12-14T19:57:00+03:00
футбол
спорт
германия
чемпионат испании по футболу
фрайбург
бундеслига
боруссия (дортмунд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876748524_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_fd3a48d413d17271e37aa981ced232a1.jpg
/20251213/union-2061776421.html
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876748524_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c8a9763f16d1be9409b4fba3276cfad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, германия, чемпионат испании по футболу, фрайбург, бундеслига, боруссия (дортмунд)
Футбол, Спорт, Германия, Чемпионат Испании по футболу, Фрайбург, Бундеслига, Боруссия (Дортмунд)
"Боруссия" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом" в матче Бундеслиги

© Фото : Пресс-служба клуба "Боруссия" ДортмундПолузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем
Полузащитник дортмундской Боруссии Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Пресс-служба клуба "Боруссия" Дортмунд
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" на выезде сыграла вничью с "Фрайбургом" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Рами Бенсебаини (31-я минута). У "Фрайбурга" отличился Лукас Холер (75). На 53-й минуте встречи с поля был удален полузащитник "Боруссии" Джоуб Беллингем.
Бундеслига
14 декабря 2025 • начало в 17:30
Завершен
Фрайбург
1 : 1
Боруссия Д
75‎’‎ • Лукас Хелер
(Кристиан Гюнтер)
31‎’‎ • Рами Бенсебайни
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Боруссия" продлила серию без поражений в Бундеслиге до семи матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. "Фрайбург" (17) поднялся на девятое место.
В следующем матче чемпионата Германии "Боруссия" 19 декабря примет "Боруссию" из Менхенгладбаха, "Фрайбург" днем позднее на выезде сыграет против "Вольфсбурга".
Официальный мяч немецкой Бундеслиги - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Унион" победил "Лейпциг" в матче Бундеслиги
13 декабря, 00:38
 
ФутболСпортГерманияЧемпионат Испании по футболуФрайбургБундеслигаБоруссия (Дортмунд)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала