Бородавко: результаты Коростелева говорят о степени готовности всей сборной
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
14:39 14.12.2025
Бородавко: результаты Коростелева говорят о степени готовности всей сборной
Бородавко: результаты Коростелева говорят о степени готовности всей сборной - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Бородавко: результаты Коростелева говорят о степени готовности всей сборной
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по результатам Савелия Коростелева на этапе Кубка мира можно судить о... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T14:39:00+03:00
2025-12-14T14:39:00+03:00
лыжные гонки
юрий бородавко
савелий коростелев
кубок мира по лыжным гонкам
спорт
юрий бородавко, савелий коростелев, кубок мира по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Юрий Бородавко, Савелий Коростелев, Кубок мира по лыжным гонкам, Спорт
Бородавко: результаты Коростелева говорят о степени готовности всей сборной

Бородавко: по результатам Коростелева можно судить о готовности сборной России

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по результатам Савелия Коростелева на этапе Кубка мира можно судить о готовности всей российской команды.
В воскресенье Коростелев стал 25-м в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе. Он преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 1 секунду и на 1 минуту 20,3 секунды отстал от победителя забега норвежца Эйнара Хедегарта.
«
"На результат влияет слишком много факторов, поэтому делать однозначные выводы по всей сборной мы не будем. Однако то, что один из лидеров сборной показывает такой уровень, позволяет в какой-то степени судить о готовности всей команды", - сказал Бородавко.
Также специалист отметил, что на результаты повлияло отстранение российских лыжников от международных стартов с 2022 года.
"Конечно, этот фактор присутствует. Мы всегда говорили, что скорости на этапах Кубка мира выше, чем на наших внутренних соревнованиях. Поэтому такие результаты в целом ожидаемы. При этом мы надеемся, что адаптация пройдет, и спортсмены будут постепенно прибавлять", - отметил Бородавко.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко
Бородавко оценил результат Коростелева в дистанционной гонке на этапе КМ
Вчера, 14:34
 
Лыжные гонки, Юрий Бородавко, Савелий Коростелев, Кубок мира по лыжным гонкам
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
