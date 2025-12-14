Бородавко: результаты Коростелева говорят о степени готовности всей сборной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по результатам Савелия Коростелева на этапе Кубка мира можно судить о готовности всей российской команды.

В воскресенье Коростелев стал 25-м в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе. Он преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 1 секунду и на 1 минуту 20,3 секунды отстал от победителя забега норвежца Эйнара Хедегарта.

« "На результат влияет слишком много факторов, поэтому делать однозначные выводы по всей сборной мы не будем. Однако то, что один из лидеров сборной показывает такой уровень, позволяет в какой-то степени судить о готовности всей команды", - сказал Бородавко.

Также специалист отметил, что на результаты повлияло отстранение российских лыжников от международных стартов с 2022 года.

"Конечно, этот фактор присутствует. Мы всегда говорили, что скорости на этапах Кубка мира выше, чем на наших внутренних соревнованиях. Поэтому такие результаты в целом ожидаемы. При этом мы надеемся, что адаптация пройдет, и спортсмены будут постепенно прибавлять", - отметил Бородавко.