Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" благодаря пенальти спаслась в концовке матча с "Майнцем" - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:34 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/bavariya-2062006179.html
"Бавария" благодаря пенальти спаслась в концовке матча с "Майнцем"
"Бавария" благодаря пенальти спаслась в концовке матча с "Майнцем" - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Бавария" благодаря пенальти спаслась в концовке матча с "Майнцем"
Мюнхенская "Бавария" на своем поле сыграла вничью с "Майнцем" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T21:34:00+03:00
2025-12-14T21:34:00+03:00
футбол
спорт
германия
мюнхен
бавария
майнц 05
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978930524_0:77:1080:685_1920x0_80_0_0_f72d2cf4398cd4b1ae885cbe96ce62f5.jpg
германия
мюнхен
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978930524_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_cacc0ebee29a6260a856f1f9f592f5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, германия, мюнхен, бавария, майнц 05
Футбол, Спорт, Германия, Мюнхен, Бавария, Майнц 05
"Бавария" благодаря пенальти спаслась в концовке матча с "Майнцем"

"Бавария" сыграла вничью с "Майнцем" в Бундеслиге, забив пенальти в конце матча

© Соцсети клубаГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Соцсети клуба
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на своем поле сыграла вничью с "Майнцем" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Леннарт Карль (29) и Гарри Кейн (87, с пенальти). У "Майнца" отличились Каспер Потульский (45+2) и Ли Джэ Сон (67).
Бундеслига
14 декабря 2024 • начало в 17:30
Завершен
Майнц 05
2 : 1
Бавария
41‎’‎ • Ли Джэ Сон
60‎’‎ • Ли Джэ Сон
(Арминдо Сиеб)
87‎’‎ • Лерой Сане
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге до 14 матчей и лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Майнц" (7) не выигрывает на протяжении десяти встреч и располагается на последнем, 18-м месте таблицы.
В следующем туре "Бавария" 21 декабря на выезде сыграет против "Хайденхайма", "Майнц" в этот день примет "Санкт-Паули".
 
ФутболСпортГерманияМюнхенБаварияМайнц 05
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала