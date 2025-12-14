"Бавария" благодаря пенальти спаслась в концовке матча с "Майнцем"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" на своем поле сыграла вничью с "Майнцем" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Леннарт Карль (29) и Гарри Кейн (87, с пенальти). У "Майнца" отличились Каспер Потульский (45+2) и Ли Джэ Сон (67).

"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге до 14 матчей и лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Майнц" (7) не выигрывает на протяжении десяти встреч и располагается на последнем, 18-м месте таблицы.