"Зенит" победил "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
15:38 13.12.2025 (обновлено: 15:40 13.12.2025)
"Зенит" победил "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" победил "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" обыграл красноярский "Енисей" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
спорт, санкт-петербург, енисей, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
"Зенит" победил "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" обыграли "Енисей" в матче Единой лиги со счетом 105:81

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург)
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл красноярский "Енисей" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Зенит
105 : 81
Енисей
Встреча, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев со счетом 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21). В составе "Зенита" больше всех очков набрал Ливай Рэндольф (16), у "Енисея" самым результативным игроком стал Данило Тасич (20).
Петербургская команда с 10 победами в 15 матчах идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Енисей" (5 побед в 14 играх) располагается на восьмой позиции.
