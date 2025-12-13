https://ria.ru/20251213/zenit-2061851795.html
"Зенит" победил "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" обыграл красноярский "Енисей" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
санкт-петербург
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Енисей" в матче Единой лиги со счетом 105:81