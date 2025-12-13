Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, сколько "Зенит" запрашивает за трансфер Жерсона
00:55 13.12.2025
СМИ узнали, сколько "Зенит" запрашивает за трансфер Жерсона
СМИ узнали, сколько "Зенит" запрашивает за трансфер Жерсона

Журналист Фурлан: "Зенит" запрашивает 25 миллионов евро за трансфер Жерсона

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Петербургский "Зенит" запрашивает 25 млн евро за потенциальный трансфер полузащитника сборной Бразилии по футболу Жерсона, сообщает журналист Валентин Фурлан в социальной сети X.
Соглашение Жерсона с "Зенитом" рассчитано до июня 2030 года. Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет "Зенит" в зимнее трансферное окно. По его словам, бразилец рассчитывает перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Бразильские СМИ сообщали, что Жерсон сожалеет о своем переходе в "Зенит" и хочет покинуть команду. Впоследствии бразилец заявил, что чувствует себя хорошо в Санкт-Петербурге и намерен полностью отработать свой контракт с "сине-бело-голубыми".
"Зенит" просит 25 миллионов евро за Жерсона", - написал Фурлан.
Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" в июле 2025 года из "Фламенго" за 25 миллионов евро. Бразилец провел 15 матчей в различных турнирах за петербургский клуб и забил два мяча. Также в его активе 14 матчей и забитый гол в составе национальной сборной.
Главный тренер Зенита Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Ни один игрок не говорил о желании уйти": Семак о слухах про Жерсона
27 ноября, 23:27
 
ФутболСпортЖерсонЗенитТрансферы в РПЛ
 
