СК взял на контроль дело об избиении тренера астраханского "Динамо"
23:51 13.12.2025
СК взял на контроль дело об избиении тренера астраханского "Динамо"
происшествия, астрахань, спорт
Происшествия, Астрахань, Спорт
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Константин Волков. Главный тренер астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин сообщил РИА Новости, что СК РФ по региону взял на контроль дело о его избиении.
Ранее Заикин сообщил РИА Новости, что его избили в результате дорожного конфликта в Астрахани. Инцидент произошел вечером, когда специалист возвращался с тренировки. Водитель на автомобиле марки BMW подрезал тренера во время обгона, из-за чего машина специалиста вылетела на обочину и получила повреждения. Вскоре водитель BMW начал выламывать дверь автомобиля Заикина, угрожал расправой. Тренер покинул личное транспортное средство, после чего на него напали и начали избивать. В результате нападения специалист потерял сознание.
"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), дело передано на контроль в СК", - сказал Заикин.
Заикину 49 лет. Он является главным тренером астраханского "Динамо". Специалист также руководил "Астраханочкой" и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Полиция в Астрахани ищет участника конфликта, в котором пострадал тренер
ПроисшествияАстраханьСпорт
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
