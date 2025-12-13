Рейтинг@Mail.ru
"Унион" победил "Лейпциг" в матче Бундеслиги
Футбол
 
00:38 13.12.2025
"Унион" победил "Лейпциг" в матче Бундеслиги
"Унион" победил "Лейпциг" в матче Бундеслиги
Футболисты берлинского "Униона" обыграли "Лейпциг" в матче 14-го тура Бундеслиги.
"Унион" победил "Лейпциг" в матче Бундеслиги

"Унион" обыграл "Лейпциг" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Футболисты берлинского "Униона" обыграли "Лейпциг" в матче 14-го тура Бундеслиги.
Бундеслига
12 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Унион
3 : 1
РБ Лейпциг
57‎’‎ • Оливер Берк
(Чжон У Ён)
64‎’‎ • Ильяс Анса
(Кристофер Триммель)
90‎’‎ • Тим Скарк
(Андрей Илич)
60‎’‎ • Tidiam Gomis
(Conrad Harder)
Встреча в Берлине завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Оливер Берк (57-я минута), Ильяс Анса (64) и Тим Скарке (90+3). У "Лейпцига" отличился Тидьям Гомис (60).
"Унион" с 18 очками занимает восьмое место в таблице Бундеслиги. "Лейпциг" (29 очков) идет вторым, отставая на 8 очков от лидирующей "Баварии", которая имеет матч в запасе.
В следующем туре "Унион" сыграет с "Кёльном" в гостях 20 декабря, в этот же день "Лейпциг" примет леверкузенский "Байер".
