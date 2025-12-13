https://ria.ru/20251213/union-2061776421.html
"Унион" победил "Лейпциг" в матче Бундеслиги
Футболисты берлинского "Униона" обыграли "Лейпциг" в матче 14-го тура Бундеслиги. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
футбол
спорт
бундеслига
оливер бёрк
рб лейпциг
унион (берлин)
бавария
"Унион" обыграл "Лейпциг" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу