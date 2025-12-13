Полиция в Астрахани ищет участника конфликта, в котором пострадал тренер

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция разыскивает участника конфликта, в результате которого пострадал тренер одной из астраханских спортивных команд, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.