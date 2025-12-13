Полиция в Астрахани ищет участника конфликта, в котором пострадал тренер

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция разыскивает участника конфликта, в результате которого пострадал тренер одной из астраханских спортивных команд, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
Источник уточнил агентству, что речь идет о тренере "Динамо". Ранее тренер гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин рассказал РИА Новости, что его избили в результате дорожного конфликта в Астрахани. Инцидент произошел вечером, когда он возвращался с тренировки. Водитель на автомобиле BMW подрезал тренера во время обгона, из-за чего машина специалиста вылетела на обочину и получила повреждения. Вскоре водитель BMW начал выламывать дверь автомобиля Заикина, угрожал расправой. Тренер покинул автомобиль, после чего на него напали и начали избивать. В результате он потерял сознание.
"Астраханская полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание предварительно установленного участника конфликта, в котором тренер одной из астраханских спортивных команд получил телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится процессуальная проверка.