Полиция в Астрахани ищет участника конфликта, в котором пострадал тренер - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
15:54 13.12.2025
Полиция в Астрахани ищет участника конфликта, в котором пострадал тренер
2025-12-13T15:54:00+03:00
2025-12-13T15:54:00+03:00
происшествия
астраханская область
астрахань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гандбол
астраханская область
астрахань
происшествия, астраханская область, астрахань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гандбол
Происшествия, Астраханская область, Астрахань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Гандбол
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция разыскивает участника конфликта, в результате которого пострадал тренер одной из астраханских спортивных команд, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
Источник уточнил агентству, что речь идет о тренере "Динамо". Ранее тренер гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин рассказал РИА Новости, что его избили в результате дорожного конфликта в Астрахани. Инцидент произошел вечером, когда он возвращался с тренировки. Водитель на автомобиле BMW подрезал тренера во время обгона, из-за чего машина специалиста вылетела на обочину и получила повреждения. Вскоре водитель BMW начал выламывать дверь автомобиля Заикина, угрожал расправой. Тренер покинул автомобиль, после чего на него напали и начали избивать. В результате он потерял сознание.
"Астраханская полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание предварительно установленного участника конфликта, в котором тренер одной из астраханских спортивных команд получил телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится процессуальная проверка.
Главный тренер гандбольного клуба СКИФ Георгий Заикин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Задерживали за стрельбу": избитый тренер рассказал о нападавшем
© 2025 МИА «Россия сегодня»
