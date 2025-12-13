Сборную США по хоккею 1980 года наградят медалями конгресса

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о награждении игроков мужской сборной страны по хоккею 1980 года золотыми медалями конгресса.

"Это одна из величайших (команд - ред.) в истории американского спорта... За мной стоит очень впечатляющая команда чемпионов", - сказал Трамп перед подписанием.

Помимо прочих, на мероприятии в Овальном кабинете присутствуют капитан команды Майк Эрузионе, защитник Джек О'Каллахэн и нападающий Роб Маккланахан, а также вдова, сын и дочь тренера команды Херба Брукса.

Указ предусматривает награждение всех игроков Золотыми медалями конгресса в честь 45-летия победы сборной США на зимних Олимпийских играх 1980 года. Документ был одобрен палатой представителей и сенатом в сентябре.

"Чудо на льду" - название матча между хоккейными сборными США и СССР на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Тогда американская сборная, в основном состоявшая из игроков студенческих команд и не считавшаяся фаворитом, обыграла со счётом 4:3 советскую сборную, на тот момент действующего чемпиона мира и Олимпийских игр.