13.12.2025
Хоккей
Хоккей
 
02:18 13.12.2025
Сборную США по хоккею 1980 года наградят медалями конгресса
Сборную США по хоккею 1980 года наградят медалями конгресса
Сборную США по хоккею 1980 года наградят медалями конгресса
Президент США Дональд Трамп подписал указ о награждении игроков мужской сборной страны по хоккею 1980 года золотыми медалями конгресса. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025
спорт, сша, ссср, дональд трамп
Хоккей, Спорт, США, СССР, Дональд Трамп
Сборную США по хоккею 1980 года наградят медалями конгресса

Трамп наградит сборную США по хоккею 1980 года медалями конгресса

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о награждении игроков мужской сборной страны по хоккею 1980 года золотыми медалями конгресса.
"Это одна из величайших (команд - ред.) в истории американского спорта... За мной стоит очень впечатляющая команда чемпионов", - сказал Трамп перед подписанием.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Трамп лично вручил медали премии центра Кеннеди
7 декабря, 02:07
Помимо прочих, на мероприятии в Овальном кабинете присутствуют капитан команды Майк Эрузионе, защитник Джек О'Каллахэн и нападающий Роб Маккланахан, а также вдова, сын и дочь тренера команды Херба Брукса.
Указ предусматривает награждение всех игроков Золотыми медалями конгресса в честь 45-летия победы сборной США на зимних Олимпийских играх 1980 года. Документ был одобрен палатой представителей и сенатом в сентябре.
"Чудо на льду" - название матча между хоккейными сборными США и СССР на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Тогда американская сборная, в основном состоявшая из игроков студенческих команд и не считавшаяся фаворитом, обыграла со счётом 4:3 советскую сборную, на тот момент действующего чемпиона мира и Олимпийских игр.
Золотая медаль конгресса - это высшая гражданская награда США, которая вручается от имени законодательного органа страны. Основанием для ее получения становятся выдающиеся достижения, оставившие особый след в истории и культуры страны.
Первая леди США Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Мелания Трамп получила награду "Патриот года"
7 ноября, 22:07
 
ХоккейСпортСШАСССРДональд Трамп
 
