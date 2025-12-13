Рейтинг@Mail.ru
Салах впервые вышел на поле после конфликта в "Ливерпуле"
Футбол
 
18:44 13.12.2025 (обновлено: 19:58 13.12.2025)
Салах впервые вышел на поле после конфликта в "Ливерпуле"
Салах впервые вышел на поле после конфликта в "Ливерпуле" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Салах впервые вышел на поле после конфликта в "Ливерпуле"
Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах впервые появился на поле после конфликта с тренерским штабом английского клуба. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
футбол
спорт
мохамед салах
арне слот
ливерпуль
английская премьер-лига (апл)
спорт, мохамед салах, арне слот, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Мохамед Салах, Арне Слот, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ)
Салах впервые вышел на поле после конфликта в "Ливерпуле"

Салах впервые появился на поле после конфликта с тренерским штабом "Ливерпуля"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах впервые появился на поле после конфликта с тренерским штабом английского клуба.
"Ливерпуль" в субботу принимает "Брайтон" в матче 16-го тура чемпионата Англии. Салах вышел на замену на 26-й минуте при счете 1:0 вместо получившего травму Джо Гомеса.
Английская премьер-лига (АПЛ)
13 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Ливерпуль
2 : 0
Брайтон
01‎’‎ • Уго Экитике
(Джо Гомес)
60‎’‎ • Уго Экитике
(Мохамед Салах)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. Он не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0. По данным Sky Sports, после переговоров с главным тренером Арне Слотом египтянина включили в заявку на игру с "Брайтоном", но в качестве запасного. Салах не попадает в стартовый состав с 30 ноября.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. Вместе с "красными" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.
Вирджил ван Дейк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Футболисты "Ливерпуля" высказались о скандальной ситуации с Салахом
10 декабря, 01:55
 
ФутболСпортМохамед СалахАрне СлотЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
