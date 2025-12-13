https://ria.ru/20251213/salakh-2061872485.html
Салах впервые вышел на поле после конфликта в "Ливерпуле"
2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах впервые появился на поле после конфликта с тренерским штабом английского клуба.
"Ливерпуль" в субботу принимает "Брайтон" в матче 16-го тура чемпионата Англии. Салах вышел на замену на 26-й минуте при счете 1:0 вместо получившего травму Джо Гомеса.
Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. Он не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0. По данным Sky Sports, после переговоров с главным тренером Арне Слотом египтянина включили в заявку на игру с "Брайтоном", но в качестве запасного. Салах не попадает в стартовый состав с 30 ноября.
Салах выступает в составе "Ливерпуля" с лета 2017 года. Вместе с "красными" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.