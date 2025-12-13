Салах впервые вышел на поле после конфликта в "Ливерпуле"

Ранее Салах раскритиковал "Ливерпуль" за свое текущее положение в команде и заявил, что его пытаются сделать козлом отпущения. Он не вошел в заявку на выездной матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером", в котором "Ливерпуль" одержал победу со счетом 1:0. По данным Sky Sports, после переговоров с главным тренером Арне Слотом египтянина включили в заявку на игру с "Брайтоном", но в качестве запасного. Салах не попадает в стартовый состав с 30 ноября.